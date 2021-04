Project CHIP: primi dispositivi certificati entro la fine dell’anno

Il Project Connected Home over IP (CHIP) è un’iniziativa promossa da oltre 170 aziende impegnate nella realizzazioni di dispositivi per l’IoT, fra cui Apple, Amazon e Google. Nata ufficialmente nel 2019, si propone di portare uno o più standard al fine di rendere interoperabili gli accessori con diverse piattaforme e sistemi operativi (e probabilmente si integrerà alla grande con lo standard di sicurezza ioXt).

I prodotti certificati per il nuovo standard dovrebbero arrivare entro la fine del 2021. Questi prodotti, inclusi lampadine, tapparelle, TV, serrature e altro, dovrebbero essere caratterizzati da una migliore interoperabilità tra diversi ecosistemi. Con così tanti standard disponibili per la smart home, i dispositivi spesso non funzionano bene insieme. Il progetto CHIP potrebbe cambiare la situazione.

Anche i dispositivi più vecchi non verranno lasciati fuori, con i produttori che saranno in grado di portare il supporto di Project CHIP ai prodotti più vecchi attraverso dei bridge. Ciò significa che potresti non dover reinvestire in nuovi dispositivi per la casa intelligente.

Ci sono tre componenti per Project CHIP: Bluetooth LE per l’impostazione dei dispositivi, WiFi e Thread per la connettività. Thread è uno standard wireless emergente che al momento è disponibile solo in pochi dispositivi, tra cui il nuovissimo Google Nest Hub, i router Eero e gli HomePod Mini di Apple. Come potete vedere però, non c’è traccia dei protocolli Zigbee o ZWave.

Se Project CHIP suona familiare, è perché l’iniziativa è stata annunciata nel 2019, ma a causa delle complicazioni causate dalla pandemia nel 2020, il suo lancio è stato ritardato. Sfortunatamente, dovremo ancora aspettare fino alla fine del 2021 affinché arrivi qualcosa di certificato dal progetto.

Una volta che il progetto avrà finalmente trovato la sua base, i clienti non dovranno più preoccuparsi se una lampadina che stanno acquistando funzionerà con il display intelligente che già possiedono o meno. Almeno questa è la promessa.

Con quasi 200 aziende che mostrano interesse per il nuovo standard, c’è molto di cui essere ottimisti. Ma non lo sapremo fino a quando i dispositivi certificati Project CHIP non arriveranno sul mercato alla fine dell’anno.

VIA VIA