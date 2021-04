Firefox 88 ufficiale: poche novità ma FTP disabilitato di default

Gli sviluppatori di Mozilla, dopo aver annunciato la fine del supporto di Firefox per gli smart display Amazon Echo e la piattaforma Fire TV, hanno già rilasciato, nonostante fosse previsto per il 19 aprile, l’aggiornamento a Firefox 88 sugli smartphone e i tablet Android.

Sebbene non abbiamo modifiche rivoluzionarie, Mozilla segnala di aver corretto un bug in Firefox per Android che impediva ad alcuni video a schermo intero di funzionare correttamente su siti Web che utilizzavano la visualizzazione desktop, cosa che non dovrebbe verificarsi troppo spesso ma può essere incredibilmente fastidioso se ci si imbatte.

Segnaliamo poi che Firefox 88 è anche la prima versione del browser web a disabilitare completamente il supporto FTP per impostazione predefinita, con Mozilla sta cercando di rimuovere del tutto il supporto per il protocollo di trasferimento file in Firefox 90 (un qualcosa che Google ha già terminato in Chrome).

Nel caso aveste bisogno di accedere a un server remoto tramite protocollo FTP, avrete bisogno di un browser dedicato che mantenga il supporto intatto.

Ci sono anche alcune altre modifiche rilevanti per lo più per gli sviluppatori, come il supporto per nuove classi CSS e miglioramenti JavaScript.

Sfortunatamente, non abbiamo individuato il supporto per nessun nuovo componente aggiuntivo nella versione Android del browser, quindi dovrete continuare a utilizzare la versione Nightly del browser se avete bisogno delle estensioni.

Come detto all’inizio, Firefox 88 è disponibile nel Play Store per tutti, anche se il calendario di Mozilla dice che sarebbe dovuto essere rilasciato solo il 19 aprile. Ad ogni modo, se non avete ancora ricevuto la notifica di aggiornamento o volete provare Firefox per la prima volta, vi invitiamo a cliccare sul seguente app box.

In alternativa, potete scaricare il file APK da installare manualmente (necessita dell’abilitazione dei permessi per l’installazione di app provenienti da fonti sconosciute).

Firefox 88 | Download file APK

VIA