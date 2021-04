Samsung rilascia la patch di aprile per Galaxy A52, S20 FE e tutta la serie Galaxy S10

A distanza di solo qualche giorno dal rilascio della patch di sicurezza di aprile 2021 per i Galaxy S21, i Galaxy Note10 e il Galaxy Z Fold2, gli sviluppatori di Samsung hanno avviato il rilascio del nuovo aggiornamento di sicurezza, anticipando ancora una volta Google, per il Galaxy A52, il Galaxy S20 FE e tutta la serie Galaxy S10.

Oltre ai miglioramenti della sicurezza, questo aggiornamento di Samsung non aggiunge nuove funzionalità o ottimizzazioni di sistema per nessuno degli smartphone per cui sta venendo rilasciato in questa ondata (a differenza di quanto avvenuto con i Galaxy S21). Tuttavia, gli utenti della serie Galaxy S10 hanno recentemente ricevuto l’aggiornamento alla One UI 3.1 basato su Android 11 con varie nuove funzionalità.

Questo nuovo aggiornamento è attualmente disponibile in alcuni paesi europei, tra cui Svizzera e Paesi Bassi. Come sempre, bisognerà aspettare un po’ di tempo prima che l’azienda assicuri la stabilità di questo nuovo aggiornamento del firmware per i telefoni Galaxy S10 e quindi lo rilasci in maniera più ampia.

Ad ogni modo, Samsung sta dimostrando di aver ingranato la marcia giusto quando si tratta di aggiornamenti ma, com’è lecito attendersi, non può fare miracoli per gli smartphone un po’ più datati. Ed ecco allora che vi ricordiamo che i Galaxy A7, Galaxy A8 e Galaxy A8+ del 2018 sono stati i protagonisti di un porting non ufficiale della OneUI 3.1 basata su Android 11 chiamato TreeUI.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo anche ricordare che il Galaxy Z Fold2, l’ultima iterazione dello smartphone flessibile a marchio Samsung ad essere stato lanciato sul mercato, ha un nuovo concorrente sotto forma di Mi MIX Fold di Xiaomi.

VIA