Non solo Huawei P50: il 17 aprile in rampa di lancio anche MatePad Pro 2 5G

Il 17 aprile avverrà la presentazione della nuova serie di smartphone top di gamma Huawei P50, formata (almeno inizialmente) da 3 modelli differenti: P50, P50 Pro e P50 Pro+. Al di là di questi smartphone, il colosso cinese si appresta a presentare anche il nuovo tablet di fascia alta Huawei MatePad Pro 2 5G destinato a competere con gli iPad di Apple (e il Mi Pad 5 di Xiaomi che verrà presentato a breve).

Huawei MatePad Pro 2 5G sarà il prossimo tablet di punta dell’azienda e sarà anche alimentato dal SoC Kirin 9000, lo stesso a bordo del P50 Pro e del P50 Pro+ (il modello standard di P50 dovrebbe usare il Kirin 9000E, una versione leggermente depotenziata).

Sul fronte software, il tablet dovrebbe equipaggiare PadOS, una versione personalizzata del sistema operativo HarmonyOS di Huawei sviluppata appositamente per i tablet (un po’ come iPadOS è essenzialmente iOS ma con qualche modifica grafica).

Di Huawei MatePad Pro 2 5G sono previsti due diversi modelli, uno con un display da 12,2 pollici fornito da Hua Xing e un’altra variante contenente uno schermo da 12,6 pollici fornito da Samsung Display. Entrambi forniranno una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e risoluzione WQHD.

Altre specifiche includono una batteria più grande di quella da 7.250 mAh che alimenta il Mate Pad Pro dello scorso anno, il supporto alla ricarica rapida da 40 W e una configurazione a quattro altoparlanti. Come si evince poi anche dal nome, il tablet andrà all in con la connettività 5G (cosa che iPad ancora non offre). Non è da escludere nemmeno la presenza di uno stylus sviluppato ad-hoc.

Android non è mai stato un sistema operativo ideale per i tablet. Staremo a vedere se HarmonyOS e la sua versione personalizzata PadOS riusciranno a fare meglio.

VIA