Motorola lancerà a breve 3 nuovi smartwatch con Wear OS

Motorola è fuori dai giochi degli smartwatch dal 2016 ma alla fine del 2019 un produttore chiamato eBuyNow ha rilasciato un modello Wear OS ottenendo in licenza il vecchio nome del prodotto Moto 360. Il risultato finale è stato un orologio decente (anche se troppo caro) e ora eBuyNow sta pianificando di rilasciarne altri tre quest’anno, sempre a brand Motorola.

eBuyNow è in procinto di fondersi con CE Brands, Inc e quest’ultima, in una presentazione agli investitori dell’inizio di questo mese, ha mostrato ciò che intende rilasciare nel corso del 2021.

Tra uno strano mix di baby monitor a marchio Kodak, lampadine smart e purificatori d’aria, una pagina della presentazione ha rivelato che un “Moto G Smartwatch” dovrebbe arrivare a giugno 2021, con altri due a luglio designati come “Moto Watch & One“.

Sfortunatamente, nella presentazione non sono stati menzionati altri dettagli sugli orologi. Moto G è una delle linee di telefoni economici di Motorola e l’immagine di un modello Moto G sembra mancare della ghiera rotante del Moto 360 2019, quindi potrebbe essere un orologio economico con funzionalità ridotte.

Il Moto Watch sarà invece un modello quadrato che ricorda l’Apple Watch e l’Oppo Watch mentre e il Moto One sembra avere cornici più sottili.

Ricordiamo che la scena di Wear OS potrebbe presto arricchirsi non solo di questi smartwatch a brand Motorola ma anche di un modello a brand Samsung. Il colosso coreano, infatti, dopo aver affinato molto bene Tizen come sistema operativo per i suoi smartwatch (e Smart TV), potrebbe far arrivare sul mercato un modello inedito con a bordo proprio il sistema operativo Wear OS.

VIA