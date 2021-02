Android TV si aggiorna rendendo la home screen più simile a Google TV

Seppur credevamo che Google TV avesse presto preso il posto di Android TV su tutti i set-top-box e le Smart TV, sembra che ciò non avverrà. Google TV infatti arriverà solo su specifici dispositivi in cui Google e il produttore hanno trovato un accordo (le nuove Smart TV di Sony e TCL lo useranno). Di contro però, Android TV sta ricevendo un nuovo aggiornamento che ne modifica l’interfaccia grafica della home screen e la rende più simile a quella di Google TV.

La nuova interfaccia sembra sorprendentemente simile a Google TV. La ricerca vocale e l’Assistente rimangono nell’angolo in alto a sinistra, ma la barra laterale con App, Guarda dopo e Play Movies & TV è completamente scomparsa. Invece, ora ci sono tre schede in alto: Home, Scopri e App.

Il primo sembra come la vecchia schermata iniziale e consiste nelle app e canali preferiti, incluso il carosello dei consigli aggiunti di recente. Le app rimangono il posto dove andare quando vuoi vedere tutte le tue applicazioni installate.

Tuttavia, Scopri è tutto nuovo per Android TV. Google afferma che “offre consigli personalizzati basati su ciò che guardi e su ciò che ti interessa, oltre a ciò che è di tendenza su Google“. I consigli si basano sulle app e sugli abbonamenti che si hanno già sulla TV (e sulla pubblicità di Google). La scheda Scopri ovviamente assomiglia alla scheda Per Te su Google TV.

La nuova interfaccia sta iniziando a essere distribuita oggi ai dispositivi negli Stati Uniti, in Australia, Canada, Germania e Francia. Arriverà in più paesi “nelle prossime settimane”.

Purtroppo l’annuncio non ha affrontato i piani per un’implementazione più ampia di Android 11 sui televisori e sui set-top-box, quindi potremmo dover aspettare ancora un po’ per quello. Google inoltre non ha parlato dei suoi piani per portare la corretta esperienza di Google TV su più TV, anche se con la nuova interfaccia di Android TV, il divario ora è già notevolmente ridotto.

