Google Stadia chiude i studi interni di sviluppo giochi: primo chiodo sulla bara?

Google ha avuto enormi ambizioni per la sua piattaforma di gioco Stadia e il servizio ha terminato il 2020 in modo eccellente, soprattutto dopo aver avuto la versione più utilizzabile di Cyberpunk 2077. Google ha ripetutamente affermato di essere dedicato al successo a lungo termine di Stadia, ma oggi la società ha annunciato che il suo studio di sviluppo dei giochi first-party sta chiudendo i battenti.

Google ha fondato il proprio studio di giochi l’anno scorso, Stadia Games and Entertainment, destinato a produrre titoli esclusivi che sfruttano appieno la portabilità e le caratteristiche uniche della piattaforma. Lo studio era gestito da Jade Raymond, una veterana dell’industria dei giochi che in precedenza aveva lavorato per Ubisoft ed Electronic Arts.

Tuttavia, Google ha rivelato oggi che sta cancellando tutti i progetti di SG&E che non sono ancora vicini al completamento. “Dato il nostro impegno nello sviluppo della tecnologia collaudata di Stadia“, ha affermato Google in un post sul blog, “oltre ad approfondire le nostre partnership commerciali, abbiamo deciso che non investiremo ulteriormente nel portare contenuti esclusivi dal nostro team di sviluppo interno SG&E, al di là di qualsiasi gioco pianificato a breve termine“.

La società ha anche detto che Jade Raymond se ne andrà e la maggior parte del personale esistente di SG&E verrà trasferito ad altri progetti.

La mossa fa parte di un cambiamento più ampio nella strategia di Google con Stadia. Invece di trattarlo come una singola piattaforma di gioco, con giochi esclusivi per attirare i giocatori, Google vuole concedere in licenza la tecnologia di Stadia ad altri studi interessati a creare i propri prodotti di streaming.

La società ha scritto: “Vediamo un’importante opportunità di lavorare con partner alla ricerca di una soluzione di gioco basata sull’infrastruttura tecnica avanzata e sugli strumenti della piattaforma di Stadia. Riteniamo che questo sia il percorso migliore per trasformare Stadia in un business sostenibile a lungo termine che aiuti a crescere l’industria.“

Diversi editori hanno già i propri servizi basati su abbonamento, in cui è possibile riprodurre l’intero catalogo di ciascuna società a un canone mensile di base e alcuni di loro hanno già iniziato a passare allo streaming. Ubisoft ha il suo servizio di abbonamento Ubisoft+ e, sebbene il servizio stesso non usi ancora lo streaming, è disponibile come add-on su Stadia e Amazon Luna (a a breve forse anche su Xbox Game Pass).

VIA FONTE