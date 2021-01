Sony rilascia Android 11 per Xperia 1 e Xperia 5

Sony Xperia 5

Agendo in maniera del tutto inconsueta rispetto al normale quando si fa fatica a rispettare le roadmap, Sony ha avviato il rilascio dell’aggiornamento ad Android 11 per gli smartphone Xperia 1 e Xperia 5 in anticipo rispetto alla tabella di marcia prevista (si prevedeva un rilascio nel mese di febbraio).

L’aggiornamento arriva circa un mese dopo quello dell’Xperia 1 II e porta il numero di build 55.2.A.0.630 sia per Xperia 1 che per Xperia 5. Oltre a introdurre tutte le novità di Android 11 come le chat in bolla e maggiori controlli di privacy, l’aggiornamento OTA viene arricchito con la patch di sicurezza di dicembre 2020.

Stando ai colleghi di XperiaBlog, Sony non ha incluso l’app Photo Pro più elaborata dei nuovi smartphone top di gamma Xperia e che non ci sono modifiche all’interfaccia della fotocamera. È un peccato, perché anche Xperia 1 e Xperia 5 hanno dei comparti fotografici di alto livello.

È bene precisare che, seppur in anticipo sulla tabella di marcia prevista inizialmente, l’aggiornamento è in fase di rilascio in maniera scaglionata. Ciò viene fatto per evitare che un singolo bug non scoperto rovini l’esperienza di tutti (in un certo senso, chi lo riceve per primo fa da beta test non ufficiale). Per il momento viene segnalato il rilascio solo in Russia e nei mercati asiatici ma non dovrebbe volerci molto affinché Sony lo estenda anche all’Europa occidentale.

In attesa di avere maggiori informazioni sull’arrivo in Italia dell’aggiornamento ad Android 11 per Sony Xperia 1 e Xperia 5, vi vogliamo ricordare che le nuove Sony Bravia XR TV annunciate al CES 2021 usano Google TV al posto di Android TV come sistema operativo di base.

