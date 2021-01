Redmi 8, 8A e Redmi 7A aggiornati alla MIUI 12

Rimanendo nel campo degli aggiornamenti software, dopo avervi comunicato della disponibilità di Android 11 su OnePlus One e Nexus 5 attraverso delle Custom ROM, volgiamo l’attenzione verso gli aggiornamenti ufficiali segnalandovi che Xiaomi ha avviato il rilascio della MIUI 12 sui modelli di fascia bassa Redmi 7A, Redmi 8 e Redmi 8A.

L’aggiornamento MIUI 12 di Redmi 8 è stato rilasciato per le varianti Global, EEA e Russia, mentre l’aggiornamento di Redmi 8A è stato inviato alle unità cinesi ed EEA. I firmware sono nelle loro cosiddette fasi Stable Beta (una sorta di versione a metà fra la stabile e quella beta) ad eccezione del Redmi 8 globale, che sta ottenendo il software definitivo e stabile. Per quanto riguarda invece il Redmi 7A, l’aggiornamento alla MIUI 12 è in fase di rilascio per i modelli indiani.

In tutti e tre i casi, il rilascio dell’aggiornamento OTA sta avvenendo in maniera controllata e scaglionata. Ciò significa che potrebbero essere necessari dei giorni affinché anche nei modelli italiani venga segnalata la disponibilità.

Per chi non lo sapesse, Xiaomi è solita rilasciare gli aggiornamenti alla MIUI ROM indistintamente dalla versione Android presente negli smartphone. In altre parole, Xiaomi ha rilasciato l’aggiornamento alla MIUI 12 non solo sugli smartphone dotati di Android 10 ma anche per quelli rimasti fermi ad Android 9 Pie.

In attesa che anche le unità italiane di Redmi 7A, Redmi 8 e Redmi 8A ricevano la notifica di aggiornamento alla MIUI 12, vi vogliamo ricordare che mentre lo Xiaomi Mi 11 è stato presentato ufficialmente (il primo in assoluto con lo Snapdragon 888), la versione Pro dovrebbe arrivare intorno al mese di febbraio.

VIA