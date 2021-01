OnePlus 9 Pro potrà contare sulla ricarica wireless da 45W

Aziende cinesi come OPPO, Vivo, Xiaomi e OnePlus sono riuscite a rimanere costantemente diversi passi avanti rispetto a Samsung, LG, Motorola e in particolare Apple in termini di innovazioni tecnologiche legate alla ricarica della batteria negli ultimi anni. Quindi non è certo scioccante sentire che il nuovo OnePlus 9 Pro molto probabilmente supporterà una ricarica wireless di 45 W. Se ciò venisse confermato, migliorerebbe le funzionalità di OnePlus 8 Pro del 2020 che può contare sulla ricarica cablata da 30 W e wireless da 30 W.

La versione standard di OnePlus 9 supporterà anche la ricarica wireless anche se, probabilmente, con un wattaggio inferiore (un modo anche per differenziare i due prodotti). Sfortunatamente non ci sono parole sulla velocità di ricarica wireless massima della variante OnePlus 9 standard, ma se dovessimo fare un’ipotesi, probabilmente andremmo con 30 watt o giù di lì.

Mentre siamo su questo argomento, ricordiamo che sia OnePlus 9 che 9 Pro supportano la tecnologia di ricarica cablata Warp a 65W, in linea con l’attuale 8T. Nel caso ve lo stiate chiedendo, OnePlus 8T può passare dallo 0 al 100 percento della capacità della batteria in circa 40 minuti, quindi OnePlus 9 Pro potrebbe essere in grado di ricaricare completamente la sua batteria in non più di un’ora.

Per il momento non sappiamo nemmeno esattamente cosa aspettarci nel reparto prezzi di listino, ma con la connettività 5G, così come la potenza di elaborazione dello Snapdragon 888 e almeno 8 GB di RAM, OnePlus 9 e 9 Pro è improbabile che siano molto economici.

In attesa di avere maggiori informazioni sulla nuova serie di top di gamma di casa OnePlus, vi vogliamo ricordare che OnePlus lancerà nel 2021 anche il suo primo smartwatch ma non prima di lanciare una smartband concorrente alla Xiaomi Mi Band.

VIA