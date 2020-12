OnePlus 9 Lite in arrivo con Snapdragon 865 e prezzo aggressivo?

La presentazione della nuova serie di smartphone OnePlus 9 è fissata per il mese di marzo 2021 (evento in cui potrebbe arrivare anche OnePlus Watch, recentemente confermato ufficialmente dal CEO dell’azienda) e, nonostante sembra essere certa la presenza solo della versione standard e del modello Pro, in rete in passato si è rumoreggiato di una possibile variante 9E mentre adesso ha preso piede l’indiscrezione circa la possibile presenza di un OnePlus 9 Lite.

OnePlus negli scorsi anni è stata un po’ criticata per la mancanza di smartphone appartenenti alla fascia bassa e alla fascia media. Per tutta risposta, l’azienda cinese ha sfornato in rapida sequenza OnePlus Nord (ancora oggi uno dei migliori smartphone di fascia media nel rapporto qualità prezzo) e il binomio di fascia bassa Nord N10 5G e Nord N100. Se effettivamente OnePlus 9 Lite dovesse essere un progetto reale, allora si andrebbe a posizionare proprio al di sopra del modello Nord originale, anche grazie a caratteristiche che lo renderebbero Lite nel 2021 ma un vero top di gamma nel 2020.

Di fatto, è stato suggerito che OnePlus 9 Lite possa equipaggiare l’attuale SoC top di gamma Qualcomm Snapdragon 865 (mentre le altre due versioni userebbero lo Snapdragon 888), rendendolo ideale non solo per i power users ma anche per coloro volessero qualcosa di non troppo costoso ma ideale per delle sessioni di gaming.

Purtroppo per ora l’intera vicenda di OnePlus 9 Lite si basa su un’indiscrezione e non su prove concrete, per cui non abbiamo molto per confermarne o negarne l’esistenza.

In attesa di avere maggiori informazioni sulla serie di smartphone OnePlus 9, vi vogliamo ricordare che LineageOS 18.0 basata su Android 11 è disponibile per OnePlus 8T e OnePlus 8 Pro mentre l’aggiornamento ufficiale per OnePlus 7 e OnePlusT è stato rimandato al 2021.

