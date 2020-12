Gli appassionati di giochi sono sempre più spesso alla ricerca di app per giocare sia gratis che con soldi veri. Queste infatti permettono al giocatore di divertirsi in qualunque parte egli si trovi utilizzando semplicemente il suo dispositivo mobile, quindi il suo smartphone o ad esempio un tablet. Queste app generalmente sono gratuite e spesso si può scommettere con soldi reali, quindi lo scommettitore potrà provare lo stesso brivido che percepirebbe in un qualsiasi casinò reale.

In questo articolo abbiamo provato a raccogliere le 5 migliori app per gli appassionati di giochi.

Vediamo adesso insieme quali sono.

Quali sono le migliori app per giocare?

Blackjack

Esistono moltissime app per giocare ma quelle più ricercate riguardano le slot, il poker, la Roulette, il Texas Hold’em e il Blackjack. Devi sapere che è possibile giocare gratis a BlackJack online e utilizzare denaro reale online. Ti basterà scaricare un app di un qualsiasi casinò online, creare un account, depositare denaro e iniziare a scommettere. Se vuoi giocare gratuitamente spesso e volentieri ci sono anche le versioni demo in cui è possibile giocare gratuitamente e divertirsi senza nessuna tipologia di ansia.

Una delle app più famose è sicuramente Blackjack 21 HD, che ti permette di giocare con il tuo dispositivo mobile. Si può scaricare gratuitamente attraverso il Playstore. In quest’app puoi scegliere le tue regole e puoi testare le tue strategie per diventare sempre più esperto nel gioco del BlackJack. Inoltre la giocabilità sull’app è ottima. I temi presenti nei vari giochi sono i più disparati, in questo modo potrai divertirti senza alcun limite.

Slot e altri giochi

Ci sono molti casinò online che possiedono delle app facilmente scaricabili dai loro siti, disponibili sia per Android che per sistemi iOS, queste permettono di scommettere su più giochi. Tra le app più complete è presente sicuramente quella di 888Casino. Sono presenti su di essa varie tipologie di giochi tra cui: slot machine, roulette, giochi da tavolo come il Bacarrat, Video Poker e Blackjack. Nella maggior parte dei casi si possono scaricare gratuitamente.

Un’altra app che consente di scommettere su molti giochi attraverso il proprio dispositivo mobile è quella messa a disposizione da LeoVegas. Questa è scaricabile sia dall’App Store che dal Play Store quindi utilizzabile sia dai dispositivi iOS che da quelli Android. Anche in questo caso si può scommettere nelle versioni demo gratuitamente che anche con le scommesse a pagamento. Sono presenti su di essa una serie di giochi come le slot, blackjack, poker e molti altri.

Ci sono altri due siti che mettono a disposizione le loro app gratuitamente per giocare a molti giochi tra cui il Blackjack, questi sono BetFair e Betclick.

Si può giocare online senza un’app?

Sì per divertirsi in questi giochi non è necessario scaricare in tutti i casi un app. Infatti si può giocare gratuitamente o con soldi veri anche online. Ti basterà connetterti su un qualsiasi casinò online, registrarsi e provare la versione demo qualora volessi giocare gratuitamente. Se vuoi invece scommettere soldi reali devi effettuare prima un deposito.

Molti casinò offrono anche dei bonus che rendono il gioco ancora più divertente e coinvolgente. Questi bonus aumentano anche le possibilità di vincita del giocatore.

Molte volte inoltre è molto importante giocare gratuitamente alle versioni Demo poiché si possono testare tutti i punti di forza e di debolezza del gioco e capire se fa al caso nostro o meno. Questa è una buona possibilità che ogni giocatore dovrebbe sfruttare.

Tutti i casinò online posseggono un’app?

Non tutti i casinò online mettono a disposizione un app con cui divertirsi gratuitamente o scommettere con soldi reali. Nonostante questo i casinò che non hanno un app, nella maggior parte dei casi hanno un’interfaccia molto user-friendly e facile da utilizzare dato che si adatta alla perfezione anche all’utilizzo con i dispositivi mobile.

Per utilizzare i giochi su questi siti che non presentano queste app, ti basterà navigare sul web attraverso un motore di ricerca come Chrome oppure Mozilla, Explorer e Safari. In seguito dovrai fare l’accesso al sito e poi potrai iniziare a giocare e divertirti senza alcun limite di tempo.

Perché giocare da mobile?

I vantaggi di giocare da mobile sono molto evidenti. Il primo di questi è quello che potrai divertirti in qualsiasi parte ti trovi. Anche magari mentre ti dirigi verso lavoro e sei su un mezzo pubblico. Inoltre queste app nonostante siano per mobile sono molto sicure e non c’è rischio di subire di frodi di dati.

Sono inoltre molto facili da utilizzare. Quindi non lasciarti sfuggire questa opportunità che hai.

Conclusioni

Adesso che abbiamo visto quali sono le app su cui è possibile giocare ai vari giochi tra cui il blackjack e le loro caratteristiche, non ti resta che provarle. Scaricarle è molto semplice ed inoltre sono davvero molto facili da utilizzare.