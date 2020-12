YouTube testa delle modifiche alla UI per aumentare le visualizzazione degli Shorts

Con TikTok che ha dimostrato che i video di breve durata sono una delle forme di intrattenimento maggiormente preferita dalle persone, tutti gli altri social si sono adeguati lanciato, in una forma o in un’altra, la loro versione. YouTube ad esempio ha lanciato gli Shorts ma sembra che la loro popolarità non sia elevata quanto ci si aspettava.

Sono passati solo pochi mesi dal lancio ma la società sta già sperimentando nuovi modi per attirare più spettatori a guardare gli Shorts, inclusa la potenziale sostituzione dell’icona Chromecast nella barra in alto su YouTube.

In uno dei tanti test portati avanti su YouTube, il pulsante Cast viene rimosso dalla sezione superiore dell’app e sostituito con una nuova icona Shorts. Un’altra iterazione dell’esperimento vede l’icona Shorts spuntare nella barra di navigazione in basso dove va a sostituire la scheda Esplora, la quale va a finire in alto dove potrebbe sostituire l’icona Chromecast.

Insomma, quell’icona Cast nella barra in alto potrebbe non durare ancora molto. Mentre alcuni potrebbero mettere in dubbio la scelta di riorganizzare la navigazione di un’app solo per promuovere un nuovo servizio, ha un certo senso per YouTube: le piattaforme video brevi come TikTok sembrano essere la novità calda e mentre alcune le persone trovano utile la scheda Esplora, ce ne sono molte che non la aprono mai.

Anche il test che disattiva l’icona Chromecast e la sostituisce con gli Shorts è giustificabile: le persone ormai conoscono come si fa il Cast e non è necessario che l’icona sia visibile finché non si va a guardare un video specifico (l’icona all’interno dei video chiaramente resterebbe al suo posto).

In questo momento è difficile dire quale sarà la forma finale che prenderà la UI dell’app di YouTube, in quanto i test sono molti e chiaramente molti sono incompatibili gli uni con gli altri.

