Just Cause Mobile in arrivo su Android | Video trailer

L’editore Square Enix ha annunciato ufficialmente di essere al lavoro su un nuovo capitolo della serie Just Cause completamente dedicata agli smartphone e ai tablet. Il gioco verrà chiamato Just Cause Mobile e, seppur non abbiamo ancora una data precisa di lancio (si sa solo che arriverà nel 2021), abbiamo potuto gustarci già un primo video trailer. Abbiamo scoperto anche che non è Avalanche Studios a procedere con lo sviluppo, ovvero la software house che ha sviluppato gli altri capitoli per PC e console.

Dal video trailer pubblicato da Square Ebix possiamo notare che questo sparatutto offre una vista isometrica mentre ci si fa strada verso il successo. I punti salienti della serie, come il rampino, fanno la loro comparsa, così come il paracadutismo da aerei e sporgenze.

I fan possono aspettarsi una campagna in single player, così come un multiplayer competitivo da 30 persone e missioni cooperative per 4 giocatori.

Il gioco è basato su Unreal Engine 4 e, ovviamente, offrirà controlli touch. Poiché Just Cause: Mobile sarà free-to-play, Square è stata così gentile da confermare che saranno inclusi gli acquisti in-app (non sappiamo se nel multiplayer si avrà una soluzione pay-per-win oppure se gli acquisti saranno solo estetici).

Square Enix ha anche sottolineato che la società non abbandonerà la serie principale per console e PC, il che rende chiaro che l’azienda comprende che una parte del suo pubblico odia i giochi mobili F2P (che però sono quelli che generano la maggior quantità di profitti).

In attesa di avere maggiori informazioni su Just Cause Mobile, vi vogliamo ricordare che Square Enix ha in rampa di lancio anche un nuovo gioco mobile di Kingdom Hearts.

VIA FONTE