Star Wars: KOTOR II in arrivo su Android il 18 dicembre

Aspyr Media ha annunciato che Star Wars: KOTOR II (il nome completo del gioco è Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords) arriverà sul Google Play Store e sull’App Store il 18 dicembre. Visto che l’originale Star Wars: KOTOR è disponibile su Android dal 2014, è sicuramente fantastico apprendere che il sequel sta finalmente arrivando sulla piattaforma.

Cinque anni dopo gli eventi del pluripremiato Star Wars Knights of the Old Republic, i Signori dei Sith hanno dato la caccia agli Jedi fino all’estinzione e sono ora sul punto di distruggere la Vecchia Repubblica.

La trama sembra molto intrigante e in perfetto stile Star Wars:

Al tramonto dell’Ordine Jedi, l’unica speranza della Repubblica è uno Jedi solitario che lotta per ricongiungersi alla Forza. Nei panni di questo Jedi, ti troverai di fronte alla decisione più terribile della galassia: seguire il lato chiaro o soccombere all’oscurità…

Fra le principali caratteristiche che condizioneranno la maniera di giocare e quindi anche il gameplay troviamo:

Scegli il lato chiaro o il lato oscuro della Forza mentre avanzi nella storia. Le scelte fatte influenzeranno il personaggio del giocatore, il suo gruppo e coloro che possono unirsi alla missione.

Aggiungi i personaggi preferiti dai fan alla tua festa, inclusi HK-47, Canderous Ordo e Kreia!

Ottimizzato per il gioco mobile con nuovi controlli touch screen.

Non abbiamo ancora il prezzo ufficiale per l’Italia ma, al momento del lancio, negli USA il gioco Star Wars: KOTOR II sarà disponibile per l’acquisto a 14,99 dollari. Nel caso foste interessati alla pre-registrazione, vi rimandiamo alla pagina dedicata sul Google Play Store:

Star Wars: KOTOR II | Pre-registrazione

