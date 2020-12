Come vedere tutte le app installate su Android TV senza rimpiazzare il launcher

Nonostante si tratti di un sistema operativo basato su Android puro, Android TV ha un ecosistema molto più restrittivo rispetto alla versione per smartphone e tablet e molto più lontano dal modding e dai file APK. Di fatto, l’interfaccia grafica è impossibile da rimpiazzare da parte dei produttori, con Google che ha voluto unificare il tutto (tranne che sulla nuova Google TV che ha una UI differente).

L’ecosistema restrittivo e la UI non modificabile non permettono nemmeno agli utenti di trarre il massimo vantaggio dal proprio Smart Tv o dal proprio set-top-box. Una delle limitazioni più fastidiose di Android TV riguarda il sideload dei file APK che, seppur possibile, incontra l’ostacolo della UI che non permette di mostrare l’icona delle app installate al di fuori del Google Play nella home screen.

Oltre a ciò, Google ha voluto nelle ultime versioni di Android TV un paradigma che non a tutti gli utenti va a genio: la scoperta dei contenuti multimediali viene prima del semplice mostrare le icone delle app.

Per ovviare a questo abbiamo scoperto un’app chiamata “App launcher for TV” che permette, per l’appunto, di mostrare tutte le app installate senza doversi recare nelle impostazioni di Android TV.

Oltre a mostrare le app installate via sideload dei file APK, l’app mostra anche tutte le app disponibili sulla TV in un’interfaccia in stile app drawer. Forse non tutti sanno infatti che le app mostrate nella prima riga di Android TV non sono tutte quelle installate ma solo una parte.

Nel caso foste interessati al download dell’app in maniera del tutto gratuita, vi basterà cliccare sul nostro link sottostante che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata del Play Store.

“App launcher for TV” | Download

