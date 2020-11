Google Stadia ha 400 giochi in fase di sviluppo

Rimaniamo in tema gaming su Android e, dopo avervi comunicato della disponibilità ufficiale di Football Manager 2021 Mobile sul Play Store, volgiamo la nostra attenzione a Google Stadia e all’intervista rilasciata dal direttore dei giochi del servizio, Jack Buser, alla redazione di MobileSyrup. In essa il direttore ha spiegato che non solo il progetto di Google Stadia è più vivo che mai ma che a bordo sono presenti sempre più sviluppatori.

Secondo quanto riferito, ci sono attualmente 200 sviluppatori che stanno lavorando su 400 giochi per Google Stadia, il cui rilascio verrà scaglionato nel corso dei prossimi anni. “Francamente, il mio team ha quasi finito con il 2021“, ha detto Jack Buser. “Stiamo pensando al 2022 in questo momento ma il 2023 è davvero il punto in cui puntiamo a sconvolgere la community con i nostri obiettivi“.

Purtroppo non abbiamo avuto modo di scoprire di più su questi futuri giochi anche se Buser ha affermato che Google condividerà ulteriori informazioni sulle finestre di rilascio dei nuovi giochi “in futuro”.

Seppur la maggior parte dei 200 sviluppatori (più che altro software house) impegnati nello sviluppo di giochi per Google Stadia siano di terze parti, il colosso americano si è mosso in maniera decisa in passato per acquisire alcuni studi di sviluppo, fra cui Typhoon Studios (Acquisito nel 2019), creatore dell’affascinante gioco di esplorazione fantascientifico Journey to the Savage Planet. Ha inoltre un accordo esclusivo con Harmonix.

Sembra dunque che, a dispetto di quanti molti pensavano sul possibile abbandono di Google al suo servizio di cloud gaming (pensiero balenato nella mente di alcuni vista la facilità che l’azienda ha ad abbandonare i propri servizi che non hanno tanto successo, come ad esempio Cloud Print, Trips e Allo), Google Stadia sta procedendo a gonfie vele.