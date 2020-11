Top 5 Settimana 47 2020: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 47 2020.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 47 2020 parlando di Huawei che ha ceduto il controllo di Honor a un gruppo di società sostenuto dal governo cinese. Honor viene venduta a un consorzio di oltre 30 aziende e rivenditori, secondo una dichiarazione congiunta delle società coinvolte nell’acquisto. La dichiarazione ufficiale non menzionava il prezzo di vendita di Honor, ma le stime precedenti la collocavano intorno ai 100 miliardi di yuan o, al cambio, 15 miliardi di dollari. L’accordo creerà una società completamente nuova per Honor, Shenzhen Zhixin New Information Technology, con Huawei che d’ora in poi sarà solo una concorrente diretta.

Google Pay ha lanciato una nuova versione della sua app Android (con tanto di nuovo logo che ricorda molto un portafogli), in vista del lancio del suo servizio bancario “Plex” nel 2021 (riservato solo agli USA inizialmente).

YouTube ha annunciato l’intenzione di introdurre una serie di pubblicità “solo audio”, progettate per collegare i marchi con un pubblico che si affida alla piattaforma per ascoltare regolarmente musica e podcast.

Dopo aver rilasciato i sorgenti kernel basati su Android 11 per OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, il colosso cinese ha rilasciato i primi sorgenti kernel per OnePlus Nord N10 5G e Nord N100.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 47 2020 con Amazon che ha annunciato di aver aggiunto la funzione X-Ray al suo servizio di Amazon Music, la quale offre curiosità e dietro le quinte sulle canzoni, gli artisti e gli album più popolari.

