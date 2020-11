Top 5 Settimana 45 2020: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 45 2020.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 45 2020 parlando di Motorola, la quale ha annunciato il nuovo smartphone di fascia media Moto G 5G. La principale caratteristica è il supporto alle reti 5G garantita dal nuovo processore Qualcomm Snapdragon 750G che porta la connettività 5G nella fascia medio-bassa.

L’idea di una fotocamera point-and-shoot all’interno di uno smartphone non è nuova (ricordiamo il Samsung Galaxy K Zoom lanciato nel 2014) ma l’idea è stata rapidamente abbandonata e dimenticata. Ora sembra che Xiaomi abbia voglia di esplorarla ancora una volta con tecnologie sicuramente più avanzate rispetto a quelle disponibili 5-6 anni fa.

Molti utenti Samsung si lamentano dei processori Exynos utilizzati in Europa sugli smartphone (mentre negli USA arrivano i più performanti e ottimizzati smartphone con a bordo i processori Qualcomm). Da qualche anno il gap si è accentuato ulteriormente eppure nel 2021 sembra che dovremo fare i conti con i SoC Exynos anche su smartphone Oppo e Xiaomi.

Samsung è stata spesso contestata da coloro che hanno acquistato i suoi smartphone o i suoi tablet per un supporto post-vendita in termini di aggiornamenti software non proprio esemplare. Negli ultimi tempi, però, queste critiche stanno sempre più diminuendo. Una dimostrazione concreta di ciò la troviamo con il Galaxy Tab S2, tablet che Samsung ha lanciato a luglio 2015, che sta ricevendo un nuovo aggiornamento di sicurezza.

