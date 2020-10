Google Pay verrà presto rimpiazzata con la controparte sviluppata in Flutter

L’app Google Pay dell’India è stata recentemente rinnovata basandone il codice su Flutter, il framework per app multipiattaforma di Google. Guardando alcuni screenshot pubblicati da Mishaal Rahman di XDA su Twitter, sembra che Google ritirerà presto l’attuale app che il resto del mondo utilizza a favore dell’app Google Pay India ora basata su Flutter.

Per coloro che non hanno familiarità con l’intera situazione, la stessa app viene utilizzata a livello globale ad eccezione dell’India, dov’è presente una versione particolare: lanciata nel 2017 come Tez, da allora ha subito alcune modifiche e ora è semplicemente chiamata Google Pay.

Latest version of the Google Pay app added a new screen that prompts users to "download the new Google Pay." Tapping "Get the new GPay" button opens the Play Store to https://t.co/mA1M3F2fLy, formerly known as Google Pay for India (Tez), which was recently rebuilt with Flutter. pic.twitter.com/kprnbAxWAj

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) October 1, 2020