Microsoft Defender arriva sul Play Store

È stato segnalato per la prima volta a febbraio che Microsoft stava portando il suo software antivirus / antimalware “Microsoft Defender” su Linux e Android ed ecco che ora l’app è apparsa sul Play Store sotto forma di “app preview”.

Purtroppo per adesso è disponibile solo per i clienti aziendali con una licenza valida di Microsoft 365 E5, ma la descrizione dell’app fornisce un’immagine chiara di cosa aspettarci dalla versione stabile.

Secondo la descrizione del Play Store, “Microsoft Defender Advanced Threat Protection (ATP) aiuta gli utenti aziendali a rimanere protetti dalle minacce alla sicurezza informatica come app dannose e siti Web pericolosi che possono tentare di rubare loro informazioni. È anche una piattaforma che consente la sicurezza di team operativi per prevenire, rilevare e indagare sugli incidenti di sicurezza informatica nell’azienda“.

Analogamente a Google Play Protect, Microsoft Defender esegue la scansione di tutti i file APK installati sullo smartphone, andando alla ricerca di eventuali malware o virus. Microsoft Defender ha anche un filtro web integrato, anche se non è chiaro come funzioni su Android: forse l’app utilizza un server DNS o VPN personalizzato per far si che venga settato a dovere.

Come detto in precedenza, per adesso l’app è disponibile sotto forma di “app preview” (una sorta di beta) e solo per i clienti aziendali con una licenza valida di Microsoft 365 E5. Bisognerà dunque attendere che il colosso di Redmond sia soddisfatto abbastanza dal test da ritenere matura l’app e quindi rilasciarla, in forma stabile, per tutti.

Microsoft Defender | Download Play Store

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che Microsoft ha gettato la spugna su Cortana per Android, col servizio che verrà interrotto dal 2021.