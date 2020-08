Top 5 Settimana 34 2020: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 34 2020.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 34 2020 parlando di Huawei. Nonostante il divieto imposto dagli USA alle aziende americane di fare affari con Huawei per presunti problemi di sicurezza nazionale, al colosso cinese sono state concesse delle estensioni alle licenze di collaborazione con diverse aziende (soprattutto per supportare i vecchi smartphone). Tuttavia questa settimana non c’è stato il rinnovo delle licenze. Huawei promette che continuerà a supportare i vecchi smartphone, ma potrebbero esserci degli ostacoli impossibili da superare se non si trova un accordo tra l’azienda e Trump.

Chi non dovrebbe avere problemi con gli update, invece, sarà Samsung. Tutti i top di gamma riceveranno aggiornamenti per “3 generazioni del sistema operativo Android”. Ad esempio, la società afferma che il Galaxy S20 riceverà il primo dei suoi tre aggiornamenti del sistema operativo con Android 11 entro la fine dell’anno e poi sarà seguito da altri due per Android 12 e 13.

Amazon ha superato le basse aspettative di tutti rilasciando l’aggiornamento a Fire OS 7 basato su Android 9 Pie per Fire HD 8 2018 e Fire 7 2019, lo stesso sistema operativo fornito sui nuovissimi Fire HD 8 e 10. Questo update segna il passaggio da Android 7.1 ad Android 9.0 Pie ma in realtà l’utente non si accorgerà nemmeno di questa modifica data la pesantissima personalizzazione di FireOS.

Che Google Pixel 5 potesse non essere un top di gamma lo si sapeva, ma retro in policarbonato e sensore per le impronte posizionato sul retro per quello che dovrebbe essere comunque lo smartphone migliore dei Pixel del 2020 non entusiasmano.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 34 2020 con BlackBerry che medita un rientro nel panorama degli smartphone nel 2021.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 35 2020.