Android Auto si aggiorna con una nuova animazione per i contenuti multimediali

Nonostante una partenza non troppo esaltante che l’ha visto un po’ snobbato da tutte le aziende automobilistiche, Android Auto si sta riprendendo alla grande, ricevendo fra l’altro diversi aggiornamenti ultimamente, inclusi grandi cambiamenti come il ritorno dell’integrazione del calendario. Ma al di là della navigazione stradale (a breve possibile anche con app di terze parti), l’altro grande ambito in cui Android Auto è maggiormente usato è la riproduzione musicale.

L’ultimo aggiornamento rilasciato da Google interessa proprio la riproduzione multimediale, con le animazioni che si hanno nella barra inferiore al passaggio ad un’altra traccia completamente rinnovate.

La modifica sostituisce la notifica che appariva brevemente come una barra in alto ogni volta che cambiava la traccia corrente. Come potete vedere, adesso la nuova animazione sostituisce temporaneamente i controlli della musica nella barra inferiore, proprio come le informazioni di navigazione possono apparire in quello spazio mentre lo schermo non è focalizzato su Google Maps.

Coprire i controlli con le nuove informazioni sulla traccia potrebbe sembrare una cattiva idea a prima vista, ma un singolo tocco sulle informazioni le nasconderà rapidamente in modo da poter premere i pulsanti Pausa o Salta. Se non vengono toccate, saranno necessari 8 secondi affinché le informazioni sul brano vengano cancellate da sole e si torni ai controlli del lettore audio classici.

L’obiettivo di questo aggiornamento visuale è quello di provare a minimizzare le distrazioni verso chi guida e, nonostante non si tratti di una modifica tanto effettiva come quella di Google Maps (nonostante si tratti essenzialmente della stessa novità), è qualcosa che apprezziamo molto.

Trattandosi di un sistema operativo basato quasi interamente sullo smartphone Android, chiaramente per poter avere le novità sopra menzionate è necessario scaricare l’ultima versione disponibile dell’applicazione Android Auto per smartphone Android.

