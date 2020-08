Top 5 Settimana 33 2020: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 33 2020.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 33 2020 parlando di Android 11 Beta. Si, perché nonostante manchino poche settimane al rilascio ufficiale dell’ultima versione del robottino verde, Google sta ancora facendo test ed esperimenti grafici. La beta 3, ad esempio, modifica la nuova interfaccia utente per consentire la rimozione dei controlli, anche se il contenuto è ancora in riproduzione.

Rimaniamo in tema di riproduzione multimediale perché gli sviluppatori di Spotify hanno rilasciato un nuovo aggiornamento per la loro app Android migliorando drasticamente l’interfaccia grafica nei tablet Android e sui Chromebook.

Google non sembra avere le idee chiare sulla strategia di marketing dedicata al lancio dei nuovi Pixel. Il 4A arriverà solo ad ottobre, il 4a 5G non arriverà su tutti i mercati e il Pixel 5 potrebbe non arrivare mai perché potrebbe essere commercializzata solo la variante XL.

Epic Games ha creato una scorciatoia per permettere agli utenti di effettuare acquisti in-app al di fuori del Play Store e quindi evitare che Google percepisca il suo 30% di commissione. Google non ci sta e rimuove l’app dal Play Store. Si andrà per vie legali.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 33 2020 con il lancio di Xiaomi Mi 10 Ultra, il modello più premium del catalogo del colosso cinese che si va ad aggiungere a Mi 10 Lite, Mi 10 e Mi 10 Pro. Purtroppo sembra che non arriverà (almeno non in via ufficiale) sul nostro mercato.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 34 2020.