Come tenere sotto controllo uno smartphone con KidsGuard Pro for Android

L’accesso agli smartphone ha aperto un mondo di opportunità alle persone e ai ragazzi, con possibilità di comunicare mai viste prima e possibilità di divertirsi con un universo in continua espansione di app e giochi. Sfortunatamente però non tutti utilizzano lo smartphone in maniera formativa. Questo è un problema che affligge soprattutto i genitori, i cui figli usano lo smartphone per qualsiasi cosa e potenzialmente anche per cose pericolose, non permettendovi l’accesso. Ad ogni problema però c’è una soluzione e, in questo specifico caso, la soluzione perfetta si chiama KidsGuard Pro for Android.

Questo è un software che permette di tenere sotto controllo uno smartphone Android attraverso il monitoraggio di diversi parametri, fra cui le chiamate, i messaggi (sia SMS che WhatsApp, Messenger e Telegram), i social media (Facebook, Instagram, Twitter) e persino la geolocalizzazione. In altre parole, con KidsGuard Pro for Android è possibile tenere sotto controllo uno smartphone Android.

Ma sul mercato esistono molte app che sono state sviluppate proprio con questo scopo: perché KidsGuard Pro for Android è diversa dalle altre? La genialità sta in alcune righe di codice presenti nell’app che le permettono di “passare inosservata” sullo smartphone che si vuole controllare: nessuna icona sulla schermata principale e nessuna notifica.

Cosa può monitorare KidsGuard Pro for Android

Dai messaggi di testo agli audio messaggi, passando per la posizione geografica (GPS) e arrivando a qualsiasi tasto premuto nella tastiera (Keylogger), le funzioni del servizio sono molto estese. Volendo fare un elenco esaustivo, troviamo:

Contatti

Elenco delle chiamate fatte e ricevute

Messaggi di testo

Social network (Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Snapchat)

Cronologia posizione geografica

Foto scattate

App aperte

Appuntamenti nel calendario

Qualsiasi tasto premuto sulla tastiera (Keylogger)

Accessi alle varie reti WiFi

Inoltre, è possibile registrare le chiamate che lo smartphone effettua e scattare di nascosto delle foto da entrambe le fotocamere. Il tutto controllando ogni singola informazione comodamente da un altro smartphone o da un computer.

Come usare KidsGuard Pro for Android

Per iniziare a usare il servizio servono appena 5 minuti e l’accesso fisco allo smartphone da controllare.

Innanzi tutto bisogna scaricare creare un account

Successivamente bisogna scaricare l’app sullo smartphone Android da controllare (è compatibile da Android 4.4 Kitkat ad Android 10) direttamente dal sito web dell’azienda ed eseguire l’accesso con l’account precedentemente creato

Dopo aver completato l’installazione e la configurazione dell’app sullo smartphone di destinazione, si può premere il pulsante “Verifica configurazione” per verificare se tutto è stato impostato correttamente. In caso affermativo, la pagina passerà alla dashboard Web, dove è possibile visualizzare i dati raccolti del dispositivo Android da controllare.

Come potete vedere, sono necessari solo tre passaggi ed appena 5 minuti. Per tenere traccia di tutte le informazioni poi vi basterà scaricare l’app anche su un altro smartphone (o in alternativa visualizzare la dashboard dal sito web) e accedere con lo stesso account.

Una volta configurata, è possibile ricevere tutte le informazioni estrapolate dallo smartphone (l’invio sul cloud e il successivo download sono completamente crittografati, per cui solo voi sarete in grado di accedervi) sia su un altro smartphone sia attraverso la pratica interfaccia web accessibile da qualsiasi browser per computer.

Quanto costa KidsGuard Pro for Android

KidsGuard Pro for Android non è un servizio che si compra ma un servizio a cui ci si abbona. Il listino prezzi è il seguente: