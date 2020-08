Brawlhalla disponibile gratuitamente (e con cross-play attivo) su Android

Dopo esser diventato un vero e proprio fenomeno mediatico su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch con oltre 40 milioni di giocatori nel mondo, la software house Ubisoft ha finalmente rilasciato su Android e iOS il popolare gioco Brawlhalla.

La versione mobile di Brawlhalla offre gli stessi contenuti disponibili su qualsiasi altra piattaforma, inclusi 50 eroi tra cui scegliere e 10 modalità di gioco per un massimo di 8 giocatori. Inoltre, i giocatori su Android e iOS possono personalizzare completamente i loro schemi di controllo del touch screen, anche se consigliamo vivamente di utilizzare un controller per Brawlhalla (magari anche in preparazione del lancio di xCloud). Di fatto, un controller rende molto più facile ottenere quelle incredibili combo che richiedono un tempismo preciso.

Per chi non lo sapesse, il gameplay del gioco può essere paragonato a quello del popolare Super Smash Bros.: l’obiettivo è quello di lanciare gli avversari fuori dal campo in cui si combatte. Su Brawlhalla si può scegliere attualmente tra molteplici personaggi ognuno con mosse uniche e animazioni che rispecchiano la storia di ognuno di essi. Il numero di Legends è in costante crescita ed è in programma di aggiungere un personaggio ogni 1-2 mesi. I personaggi vivono nel Valhalla, un enorme palazzo della mitologia nordica. Inoltre ciascuna leggenda ha una sua storia.

Una cosa molto importante da dire sulla versione mobile è che la pubblicazione sul Play Store e sull’App Store è avvenuta in maniera free-to-play. In altre parole, il gioco si può scaricare in maniera del tutto gratuita anche se sono presenti degli acquisti in-app che vanno da 6,99 euro a 54,99 euro. Tuttavia, come riportano gli stessi sviluppatori, “Brawlhalla sarà sempre free-to-play al 100%, senza vantaggi per il gameplay per cui si potrà pagare o acquisti in gioco che ti saranno d’intralcio. I contenuti premium non avranno effetto sul gameplay.”

Inoltre, Ubisoft ha abilitato il cross-play, per cui dal vostro smartphone Android potete sfidare anche coloro che stanno giocando attraverso altre piattaforme.

