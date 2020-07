Top 5 Settimana 30 2020: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 30 2020.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 30 2020 parlando di OnePlus, la quale è tornata ufficialmente nel mercato di fascia media presentando il nuovo smartphone OnePlus Nord. A differenza degli smartphone top di gamma degli ultimi anni che hanno visto un prezzo di listino sempre maggiorato di anno in anno, con OnePlus Nord ci troviamo di nuovo di fronte a un “flagship killer“.

Per il suo primo smartphone da gaming, Lenovo ha deciso di adottare alcune decisioni di design abbastanza particolari e che forse non a tutti piaceranno. Lo smartphone in questione è il Lenovo Legion Phone Duel.

Stando a un documento trapelato in rete in maniera leaked legato ad Android 11, qualsiasi dispositivo con 2 GB o meno di RAM che desidera avere accesso ai Google Mobile Services dovrà utilizzare necessariamente la versione “Go Edition”. Inoltre, a partire da Android 11, i dispositivi con 512 MB di RAM (inclusi gli aggiornamenti) non sono qualificati per il precaricamento dei servizi GMS. In parole povere, da Android 11 in poi, basta spazzatura digitale certificata da Google.

Esattamente come previsto, Samsung ha aggiornato il suo Galaxy Z Flip con l’aggiunta di un modem 5G e di un SoC più prestante. In generale, però, ci troviamo di fronte allo stesso smartphone lanciato qualche mese fa a 1.500 euro.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 30 2020 con Twitter che pensa ad una possibile opzione di abbonamento a pagamento per gli utenti.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 31 2020.