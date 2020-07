Netflix disponibile sugli smart display Google Nest Hub

A distanza di un paio di anni dal lancio ufficiale dei primi smart display, dopo tantissime richieste da parte degli utenti e dopo diversi test condotti in varie aree geografiche, finalmente lo streaming di Netflix è disponibile ufficialmente su tutti gli smart display della linea Google Nest Hub.

Il fatto che è stato necessario attendere così tanto prima di poter eseguire lo streaming dei video della principale piattaforma di video professionali online è un po’ un peccato, anche perché Netflix si può dire è stata sola in questa decisione: potendo infatti sfruttare il protocollo Chromecast (una volta conosciuto come Google Cast), tutte le app compatibili con il dongle HDMI lo sono in automatico anche con gli smart display.

Purtroppo non sappiamo come mai Netflix ci abbia messo così tanto a dare il via libera allo streaming sugli smart display di Google. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che Netflix riteneva che la qualità delle immagini non fosse all’altezza, o semplicemente la convinzione generale che le persone non avrebbero voluto guardare la TV e i film su un display da 7 o 10 pollici progettato per essere installato ovunque in casa.

Ad ogni modo, la riproduzione di Netflix sugli smart display della linea Google Nest Hub può essere inizializzato sia attraverso lo smartphone (usando quindi il protocollo Chromecast) sia attraverso la voce, chiedendo a Google Assistant (supporto che è presente già da diversi mesi, anche se per chiedere di avviare lo streaming sulla TV). In quest’ultimo caso però, è necessario collegare il proprio account Netflix col proprio account Google/Nest attraverso le impostazioni di Assistant.

