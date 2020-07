Samsung Health perderà presto diverse funzioni importanti

In linea generale, lo scopo di un aggiornamento software è quello di introdurre delle novità o, nel peggiore dei casi, chiudere qualche falla di sicurezza. Alle volte però un aggiornamento può avere lo scopo contrario, ovvero rimuovere qualche funzione. É il caso di Samsung Health che si appresta a perdere alcune funzionalità importanti.

Come SamMobile ha scoperto, gli utenti tedeschi di Samsung Health stanno attualmente ricevendo avvisi di fine servizio, dicendo loro che l’app perderà il supporto per monitorare il peso, le calorie e l’assunzione di caffeina, a partire dalla versione 6.11 dell’app Android e 4.1 sugli smartwatch Tizen.

Una volta effettuato l’aggiornamento alle rispettive versioni, i quadranti smetteranno di visualizzare i dati e inoltre non saranno più disponibili nella dashboard di Samsung Health. Se invece aggiornerete l’app degli smartwatch più tardi rispetto a quella sul telefono, continuerete a vedere i dati in questione localmente sull’orologio, ma non sarete in grado di accedervi dallo smartphone.

Queste sono notizie piuttosto cattive per gli utenti di lunga data che potrebbero aver registrato questi dati per mesi o addirittura anni. Mentre ci sono molte fantastiche app specializzate per monitorare peso, calorie e assunzione di caffeina, altre società di fitness come Fitbit o Garmin continuano a includere queste opzioni nelle loro applicazioni associate.

Tra l’altro, Samsung non ha rilasciato nessuna comunicazione sul perché ha deciso di rimuovere queste funzionalità dalla sua applicazione, così come non ha comunicato quando gli aggiornamenti finali verranno rilasciati.

Consigliandovi di iniziare a guardarvi intorno alla ricerca di applicazioni che permettano la registrazione di questi dati, vi vogliamo ricordare che come Apple, anche Samsung sta pensando di rimuovere il caricabatteria dalle confezioni.

