Gmail per G Suite viene rivoluzionato: email, chat, documenti, videochiamate e condivisione file in una sola app

Google sta prestando molta attenzione a come Microsoft con il suo servizio Teams e Slack stanno conquistando una fetta sempre più ampia del mercato business in termini di lavoro collaborativo all’interno di un’azienda. Nel tentativo di andare nella stessa via, ha annunciato una rivoluzione a Gmail per G Suite che ora include, nella stessa app, email, chat, videochiamate e condivisione file.

In realtà la nuova Gmail per G Suite era emersa qualche giorno fa attraverso un’informazione learde. Invece di ignorare il leak fino alla data di rilascio prevista (durante il Cloud Next ’20), la società ha deciso di non indugiare e introdurre ufficialmente la riprogettazione.

Gmail per G Suite dunque sta diventando un hub che comprende tutte le piattaforme di produttività di Google, offrendo accesso a videoconferenze, chat, documenti e altri strumenti di collaborazione senza dover aprire diversi siti web o diverse applicazioni mobile. Il tutto con una UI molto pulita e semplice, in pieno stile Google.

É bene precisare però che la nuova esperienza arriverà solo per gli account G Suite. I nuovi strumenti integrati come Chat, Meet e Rooms hanno lo scopo di rendere più semplice la collaborazione all’interno delle organizzazioni e non avrebbe senso rivoluzionare anche “Gmail consumer” in questo modo.

Tuttavia, con l’integrazione di Meet attiva anche nella versione consumer di Gmail, potremmo vedere alcune di queste idee farsi strada anche a noi gente normale. In attesa di avere maggiori informazioni su queste potenziali novità per la versione consumer di Gmail, vi vogliamo ricordare che le Google Pixel Buds 2 sono disponibili ufficialmente in Italia e che Google Fit si è arricchito di alcuni video di fitness di YouTube.

