Google Fit si arricchisce di alcuni video di fitness di YouTube

Google ha incominciato a integrare in maniera più profonda la propria iniziativa “Allenati #ConMe” su YouTube con la piattaforma di Google Fit. Attraverso un annuncio ufficiale, abbiamo scoperto che la playlist personalizzata di video “Allenati #ConMe” apparirà adesso anche all’interno dell’app Google Fit.

Nella nuova sezione troverete tutti i tipi di contenuti relativi alla salute e al fitness dei principali creators, come allenamenti a casa, routine di meditazione e consigli per il benessere mentale. I video fanno parte della campagna Stay #WithMe di Google, che incoraggia gli utenti a cercare di continuare a seguire i consigli minimi dell’OMS quando si tratta di attività fisica settimanale, visualizzati come punti nell’app Fit.

Non si tratta dunque di una novità vera e propria ma di un’integrazione fra la principale piattaforma di video online al mondo e quella che, almeno nelle intenzioni iniziali di Google, sarebbe dovuta essere la piattaforma principale per la registrazione dei dati di fitness e degli allenamenti su Android (cosa che però non è minimamente avvenuto, a causa anche del poco successo della piattaforma Android Wear / Wear OS).

Purtroppo non abbiamo alcuna versione aggiornata dell’app Google Fit da farvi scaricare per abilitare sin da subito la l’integrazione di YouTube, in quanto si tratta di un aggiornamento che l’azienda sta rilasciando lato server. In altre parole, dovete attendere affinché il vostro account viene scelto da Google.

Nel caso non aveste mai scaricato l’applicazione di Google Fit sul vostro smartphone (non è quasi mai pre-installata), vi basterà cliccare sul nostro link sottostante che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata del Play Store.

Google Fit | Download

In alternativa, potete scaricare il file APK da installare manualmente (magari se state provando qualche ROM senza accesso ai Google Play Services) attraverso il seguente link. Ricordate però di dover attivare i permessi per l’installazione di app provenienti da fonti sconosciute, ovvero tutte quelle scaricate al di fuori del Play Store.