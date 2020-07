Catan: World Explorers ufficiale: gioco basato sulla AR creato da Niantic

Niantic è forse una delle software house maggiormente interessata alla proliferazione della tecnologia AR, dal momento che ha già all’attivo ben 3 giochi di grande successo come Ingress, Pokémon GO e Harry Potter: Wizard Unite. Non soddisfatta, ha preso spunto dal gioco da tavolo Catan per annunciare il nuovo Catan: World Explorers.

Come da tradizione Niantic però, l’annuncio del nuovo titolo non corrisponde con l’annuncio di informazioni concrete a suo riguardo. Tutto quello che sappiamo in questo momento è che il gioco dovrebbe arrivare “presto”. Idealmente, sarete in grado di raccogliere, scambiare e costruire, proprio come faresti nel gioco da tavolo, ma questa volta lo farete nel mondo reale attraverso l’AR dello smartphone, e i vostri amici potranno unirsi.

Sembra anche che le carte giochino un ruolo, in quanto verranno utilizzate per trasformare gli insediamenti in città fiorenti. Purtroppo sospettiamo che alla base del gioco vi sarà la pubblicazione freemium, ovvero con il download del gioco completamente gratuita ma con una forte presenza di acquisti in-app.

Naturalmente, dal momento che Niantic non ha condiviso alcun dettaglio concreto su Catan: World Explorers, non sappiamo ancora quando arriverà il gioco, come verrà monetizzato o come apparirà il gameplay basato sul gioco da tavolo. Per lo meno, Niantic ha pubblicato un sito Web ufficiale per il titolo in cui coloro che sono interessati possono iscriversi per ricevere degli aggiornamenti via e-mail: tale sistema funge anche da modo per pre-registrarsi per essere fra i primi a poter provare il titolo una volta che sarà reso ufficiale.

In attesa di avere maggiori informazioni, vi vogliamo ricordare che lo sviluppo delle esperienze AR di Google potrebbe presto subire un forte balzo in avanti grazie all’acquisizione di North.

