Motorola Razr 2 con supporto 5G potrebbe arrivare prima del previsto

Resuscitando un brand divenuto famosissimo proprio prima della rivoluzione innescata dal lancio di iPhone nel 2007, Motorola ha ottenuto un successo poco flebile con il suo Razr flessibile. Sfortunatamente, le specifiche sono un po’ deludenti, il prezzo decisamente eccessivo e la qualità costruttiva appena sufficiente, rendendo il Motorola Razr rinnovato un investimento piuttosto orribile in un nascente segmento di smartphone flessibili.

Motorola però non si sta certo arrendendo, tanto che è già al lavoro sul successore, nome in codice Odyssey. Questo nuovo smartphone flessibile è previsto per una presentazione già “alla fine di agosto“, stando almeno a quanto riportato da Evan Blass, uno dei leaker tecnologici più affidabili.

Egli in realtà aveva già menzionato questo misterioso nome in codice una volta ad aprile, ma sembrava non essere sicuro della vera identità commerciale di questo prodotto inedito.

The next handset to adopt classic Motorola RAZR branding, codenamed Odyssey, is set to launch at the end of August. That $500-off Father's Day sale is making the current version pretty appealing, however. — Evan Blass (@evleaks) June 17, 2020

È interessante notare che nell’indiscrezione del leaker, il nome Razr 2 non è menzionato, quindi dovremmo probabilmente prendere in considerazione anche altre nomenclature derivate dal brand Razr. Qualcosa come il Razr (2020) sembra plausibile, così come qualcosa di semplice come Razr 5G.

Eh si, perché la connettività 5G integrata sarà un cavallo di battaglia del nuovo modello, anche se solo una delle tante novità pensate dagli ingegneri per aiutare il nuovo modello di seconda generazione a tenere il passo con il Galaxy Z Flip 2 in rampa di lancio da Samsung.

Non abbiamo ancora certezze ma sembra scontato il passaggio da uno Snapdragon 710 di fascia media al SoC Snapdragon 765 che, pur essendo sempre di fascia media, porta con se un modem 5G integrato e una potenza superiore. Ci aspettiamo anche un aumento significativo delle dimensioni dello schermo fino a 6,7 ​​pollici, tagli di memoria di 8 + 256 GB, l’integrazione di una fotocamera principale da 48 MP (anziché una da 16 MP) e una capacità della batteria vicina ai 3000 mAh.

