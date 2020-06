Top 5 Settimana 24 2020: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 24 2020.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 24 2020 parlando di Android 11 Beta 1 che è disponibile ufficialmente per alcuni smartphone selezionati (Pixel e non).

Huawei ha lanciato ufficialmente fuori dai confini cinesi il nuovo smartphone top di gamma Huawei P40 Pro+, ossia una versione leggermente migliorata di Huawei P40 Pro già disponibile sul mercato italiano. Il P40 Pro+ è il modello con il miglior comparto fotografico, potendo contare su un sensore principale RYYB da 50 MP, affiancato da una fotocamera grandangolare da 40 MP, un obiettivo periscopio con zoom ottico 10X da 8 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 3X da 8 MP. Tuttavia, il prezzo è altissimo e mancano i servizi Google.

Dopo aver attirato molta attenzione con il top di gamma Edge+ ed il suo display a cascata, Motorola ha voluto fare il bis in questo periodo lanciando anche Motorola One Fusion+. Lo smartphone arriverà in Italia alla fine di giugno a 299 euro.

Sono ormai diverse settimane che emergono in rete informazioni leaked ed indiscrezioni legate al Samsung Galaxy Tab S7. Una di queste nelle scorse ore ci ha fornito un completo sguardo al mockup del tablet, svelandoci i dettagli estetici.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 24 2020 con Google che ha lanciato il nuovo Android Performance Tuner, al fine di rendere utilizzabili tutte le componenti hardware “sviluppate per il gaming”, come ad esempio i display ad elevato refresh rate.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 25 2020.