Xbox Family Settings arriva sul Play Store: maggior controllo sul gaming dei figli

Microsoft ha appena lanciato una versione di anteprima di una nuova app chiamata Xbox Family Settings. La nuova app dà la possibilità di gestire in remoto alcune delle impostazioni del gruppo familiare per console Xbox compatibili (e, apparentemente, computer con a bordo Windows). Ciò significa che si possono aggiungere familiari all’account, visualizzare rapporti di attività settimanali o giornalieri e imporre paletti come limiti di tempo dello schermo e classificazioni di contenuti / giochi direttamente dallo smartphone.

Per quanto riguarda la struttura dell’app Xbox Family Settings, ha un’interfaccia relativamente semplice, con una barra di navigazione inferiore a tre schede.

La scheda Famiglia più a sinistra elenca i membri della famiglia in base al loro nome, e riporta un riassunto del loro utilizzo di dispositivi Xbox. Tappando su ognuno dei membri è possibile inoltre aprire una vista espansa dei dettagli che mostra come hanno speso il loro tempo su tutti i dispositivi supportati.

La scheda centrale dà accesso a un feed di notifiche, come le richieste per aggiungere più tempo sullo schermo o consentire connessioni di amicizia.

L’ultimo tab infine è per le impostazioni, nelle quali si possono modificare i dettagli relativi a ciascun membro della famiglia, ad esempio se possono aggiungere amici da soli e con chi possono comunicare.

Seppur l’idea alla base sia buona, ci sembra che l’app Xbox Family Settings manchi di alcune funzioni presenti in servizi concorrenti come Family Link di Google (integrato in Android 10 tra l’altro) oppure lo stesso Family Safety di Microsoft.

Ad ogni modo, nel caso voleste partecipare in anteprima al test dell’app Xbox Family Settings, vi basterà cliccare su questo link che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata del Play Store.

