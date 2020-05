I migliori giochi del 2020 da scaricare su Android

Il mondo dei videogiochi per smartphone, in ambito mobile, cresce di anno in anno e anche il catalogo di Google Play si espande con giochi sempre più ricchi sia a livello grafico che di varietà, esistono giochi per ogni tipo di pubblico e per tutti i gusti.

Vediamo quelli lanciati o ampliati di recente e che sono riusciti a fare abbastanza rumore durante il 2020.

Legends of Runeterra

Si tratta di uno dei migliori giochi della prima metà dell’anno, un gioco di carte di League of Legends, conosciuto a livello mondiale. Questa versione riesce a diventare avvincente sin dal primo momento, la meccanica di Legends of Runeterra non è semplice ma molto divertente, soprattutto per gli amanti del genere.

Fortnite

Non è un gioco nato quest’anno, lo sappiamo, ma finalmente è possibile scaricare Fornite anche su Android. Non c’è molto da dire sul gioco di Battle Royale più noto in tutto il pianeta, tieni in considerazione tuttavia che per scaricarlo su un dispositivo Android è necessario avere uno smartphone piuttosto potente altrimenti non sarà possibile giocare in modo fluido.

Idle Digging Tycoon

Un’app abbastanza curiosa, bisogna infatti cliccare ripetutamente sullo schermo per costruire diversi edifici, quanto più si gioca tanto più si vince e con l’oro guadagnato si può continuare a costruire. Ideale per riempire tempi morti.

The Seven Deadly Sins: Grand Cross

Un tentativo di portare sullo smartphone il fascino degli anime puntando tutto sulla qualità grafica. Si tratta di una delle proposte più curate dell’anno e che era molto attesa.

Il gioco permette di realizzare combattimenti per turni in cui vengono scelti mano a mano diverse carte di abilità con cui attaccare, difendere e lanciare incantesimi. Diverse missioni, un ottimo funzionamento e, non da meno, la possibilità di scaricarlo gratuitamente.

Shadowgun War Games

Se ti piacciono i giochi FPS (First-Person Shooter) non puoi non provare questo. Sviluppato da Madfinger Games è un’app che da anni ha successo nell’ambito delle piattaforme mobile. Gruppi di quattro giocatori che si sfidano tra loro, ricorda un Overwatch in miniatura. Anche in questo caso il gioco è scaricabile su Android gratuitamente ma si può pagare per aggiungere skin e altri elementi che permettono di personalizzare i personaggi.

Casino online

Gli amanti dei giochi di casino possono tentare la fortuna anche dal loro smartphone. I casinò offrono una grande varietà di giochi con cui passare il tempo. Negli anni il bingo, la roulette o le slot machine sono diventati i più popolari insieme a varianti altrettanto famose come il poker. Con il tempo la varietà dei giochi di casino è evoluta così come la qualità grafica e la capacità di intrattenere il giocatore con dinamiche accattivanti.

Molti casinò online offrono la possibilità di iniziare giocando in “modalità demo”, senza cioè giocare soldi reali, per familiarizzare con il portale e conoscere meglio i diversi tipi di giochi disponibili.

Trick me

Un gioco molto diverso da quelli citati fino ad ora, si tratta di un valido strumento per mettere a prova l’ingegno e allenare abilità di logica e problem solving. Test, puzzle, sudoku e diverse sfide per praticare l’agilità mentale. Gratuito per Android con alcune sezioni a pagamento.

Slap King

Come dice il nome stesso la dinamica del gioco è quella di dare schiaffi virtuali in faccia all’avversario. La sfida è trovare il momento propizio per cogliere di sorpresa il rivale e colpirlo con la giusta intensità. Un valido alleato per sfogare la rabbia repressa.