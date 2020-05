Amazon Fire HD 8 2020 ufficiale: specifiche e prezzi ITA

Amazon ha presentato ufficialmente la nuova generazione di tablet Fire HD 8. Il nuovo modello porta con se diverse migliorie hardware mantenendo però lo stesso prezzo del modello precedente, il che significa avere un migliore rapporto qualità prezzo.

Già dalla descrizione sul famoso shop online l’azienda descrive le principali novità di Fire HD 8 2020 rispetto al modello di precedente generazione:

Schermo HD da 8”, il doppio dello spazio di archiviazione (32 o 64 GB di memoria interna espandibile fino a 1 TB con una scheda microSD) e 2 GB di RAM.

Fino a 12 ore di autonomia per leggere, navigare sul web, guardare video e ascoltare musica.

Ora con un ingresso USB-C per una ricarica più facile. Ricarica completa in meno di 5 ore (usando il cavo e il caricatore inclusi).

Nuovo processore quad-core da 2 GHz per prestazioni più rapide del 30%.

Scopri la modalità Gioco, per un’esperienza di gaming ottimizzata e senza distrazioni.

Tralasciando il fatto che non viene menzionato il SoC che contiene il processore quad-core da 2 GHz, troviamo un incremento della memoria RAM (da 1,5 GB a 2 GB) e un aumento della memoria di archiviazione (il modello base passa da 16 a 32 GB, sempre espandibili via micro SD). In termini fotografici, troviamo fotocamere frontale e posteriore da 2 MP con registrazione di video in HD a 720p.

Come solito da parte di Amazon, il modello base del nuovo tablet include le “Offerte Speciali”, ovvero delle pubblicità all’interno della lockscreen. È possibile rimuoverle con un extra di 15 euro.

Ad ogni modo, nel caso foste interessati all’acquisto dell’Amazon Fire HD 8 2020, la disponibilità è data per il 3 giugno con i seguenti prezzi:

32 GB con Offerte Speciali a 99,99 euro

32 GB senza Offerte Speciali a 114,99 euro

64 GB con Offerte Speciali a 129,99 euro

64 GB senza Offerte Speciali a 144,99 euro

Per procedere al pre-ordine al prezzo migliore, vi basterà cliccare su questo link.