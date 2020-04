I giocatori preferiscono il gioco mobile

Le innovazioni per quanto riguarda i giochi online sono all’ordine del giorno. Gli utenti che preferiscono il mobile aumentano di mese in mese. Grazie all’introduzione degli smartphone, infatti, è possibile giocare comodamente dal proprio cellulare senza dover usare necessariamente il proprio pc.

Ad avvalorare questa tesi ci pensa uno studio di AGCOM. L’autorità per le garanzie nelle comunicazioni, infatti, riporta che Internet raccoglie giornalmente 42,5 milioni di utenti per un totale di 75 ore di navigazione mensile a persona. In questo approfondimento andremo a vedere nel dettaglio quali sono i giochi su cui è possibile giocare comodamente da cellulare e, di conseguenza, perché i giocatori preferiscono il mobile.

Partiamo con i giochi di slot gratis online che si possono trovare comodamente sui casinò online con licenza AAMS oppure direttamente sui siti dei provider dove si potrà optare per la versione demo che consente di giocare con soldi virtuali senza spendere un euro.

Per quanto riguarda i casinò online, invece, alcuni bookmaker con licenza AAMS come Snai e Starcasino offrono la possibilità di ottenere un bonus senza deposito che consente di giocare alle slot machine in maniera completamente gratuita.

Perchè i giocatori preferiscono il mobile

Per concludere il discorso sul mondo delle slot machine per il mobile partiamo col dire che è possibile cimentarsi in questa modalità di gioco senza dover scaricare alcun software. Tutto ciò è consentito dai bookmaker con licenza AAMS che ne permettono l’utilizzo direttamente dal proprio sito.

Per quanto riguarda il mondo di casino e scommesse, invece, sono sempre più i giocatori che preferiscono effettuare puntate da mobile e non da desktop. Le varie app sviluppate dai bookmaker con licenza AAMS, infatti, consentono di visionare tutto il palinsesto direttamente da cellulare senza alcuna differenza con la versione da sito.

Gli operatori di scommesse, inoltre, col passare del tempo stanno provando ad incentivare questa modalità di gioco proponendo dei bonus come rimborsi o premi solo per i giocatori da mobile. Viene facile, dunque, piazzare giocate sulla Serie A, sulla Champions League o qualsiasi altra competizione sportiva comodamente da casa senza andare in ricevitoria. Basterà collegarsi al bookmaker preferito ed effettuare la scommessa in pochissimi passi.

Anche gli operatori di scommesse stanno beneficiando di questa innovazione basti pensare che un singolo sito ogni mese ha la capacità di attirare 450.000 utenti. Ancora non tutti i giocatori preferiscono il mobile al desktop ma il rapporto tra le due piattaforme si è andato via via assottigliando nel corso degli ultimi anni. Sicuramente la differente mobilità tra i due ha consentito che tutto ciò accadesse.

I giocatori preferiscono il mobile perché nella versione desktop vi è l’obbligo di stare ore davanti al pc senza la possibilità di potersi muovere. Una novità che ha colpito gli utenti più giovani mentre i più attempati restano fedeli alla vecchia modalità.

Le ultime innovazioni dei giochi sul mobile

Oltre alle già menzionate slot machine, alle scommesse e al casinò, il mobile consente di cimentarsi con una vasta gamma di giochi online. L’unica pecca, al momento, è presentata dal poker.

Al momento, infatti, nessun bookmaker con licenza AAMS permette di organizzare tornei con amici online e comodamente dal proprio smartphone. Per ora, dunque, è possibile cimentarsi con questa modalità di gioco solo da desktop.

Per quanto riguarda i videogiochi, invece, sempre più persone scaricano sul proprio cellulare versioni molto simili a quelle delle console. Nba 2K Mobile, Virtual Tennis Challenge, Fifa Mobile Calcio, Football Pes 2020 Mobile, F1 Manager sono esempi lampanti.