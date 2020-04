Come trasferire le chat WhatsApp da Android a iPhone

WhatsApp è senza dubbio il servizio di messaggistica istantanea più utilizzato in Italia. Il merito di ciò va senza dubbio a un ottimo mix di semplicità di utilizzo, personalizzazione e disponibilità gratuita. Ma nonostante ciò, esiste un lato negativo: l’impossibilità di trasferire WhatsApp da Android a iPhone.

Immaginiamo di acquistare un nuovo iPhone e di voler smettere di usare WhatsApp nel vecchio smartphone Android e iniziare a usarlo in quello nuovo: l’installazione dell’app è abbastanza semplice ma il trasferimento dei dati (conversazioni, immagini, video ecc.), non lo è affatto. É per questo che, andando alla ricerca di potenziali soluzioni, ci siamo imbattuti nel software dr.fone – Trasferimento WhatsApp.

Cos’è e a cosa serve dr.fone – Trasferimento WhatsApp

dr.fone – Trasferimento WhatsApp è un software “all-in-one” per Windows e Mac che permette, con estrema semplicità, di eseguire una serie di operazioni di trasferimento e backup legate a WhatsApp. In particolare, l’azienda evidenzia 4 vantaggi nell’utilizzare il loro software:

Fa il Backup o Esporta i Messaggi di WhatsApp iOS/Android su Computer

Ripristina il backup di WhatsApp iOS/Android su iPhone, iPad, iPod touch & Android

Trasferimento WhatsApp da Android ad iPhone

Fa il Backup della cronologia chat di LINE/Viber/Kik/Wechat con un solo clic

Il software, seppur funziona operando sugli smartphone Android e sugli iPhone, non necessita di alcuna applicazione da scaricare. Tutto il necessario infatti viene scaricato direttamente sul computer.

L’uso di dr.fone – Trasferimento WhatsApp dunque non è utile solo quando si vogliono trasferire le chat e i media da uno smartphone all’altro ma anche quando si vuole fare un backup di sicurezza. Di fatto, può aiutarvi a trasferire direttamente i messaggi di WhatsApp da iPhone/iPad/Android a iPhone/iPad/Android oppure potete fare il backup di WhatsApp su PC con 1 clic e ripristinare il backup di WhatsApp su un nuovo iPhone o Android.

Esistono certamente soluzioni legate al cloud che permettono di trasferire periodicamente i dati dal proprio smartphone ai server remoti ma, per chi vuole mantenere quanto più private possibili le proprie informazioni, è consigliabile fare tutto al di fuori di internet e in locale.

“Ho comprato un nuovo Huawei P30, la parte più difficile era il come trasferire la vecchia storia di WhatsApp dal mio iphone. Con così tanti messaggi di WhatsApp, e non voglio perderli. È stato proprio questo strumento che mi ha aiutato, così prezioso!“

Trasferimento WhatsApp selettivo

Ma l’applicativo non si ferma qui: gli sviluppatori lo hanno strutturato in maniera tale da poter fare il trasferimento delle chat da smartphone a smartphone in maniera selettiva. In altre parole, è possibile sia scegliere di trasferire l’intera lista di chat sul nuovo smartphone/iPhone oppure scegliere manualmente quale conversazioni trasferire e quali no.

“Non importa se hai più di un dispositivo o desideri semplicemente cambiare il tuo vecchio dispositivo con uno nuovo, puoi utilizzare questo programma per trasferire selettivamente la cronologia chat di WhatsApp tra iPhone e iPad. In caso di passaggio del telefono (da iPhone a Android, o da Android a iPhone), può anche aiutare a trasferire le conversazioni di WhatsApp da iPhone/iPad a Android, o da Android ad un nuovo iPhone/iPad. Qualsiasi elemento desideri, inclusi gli allegati“.

Trasferire WhatsApp da Android a iPhone

Come vi abbiamo anticipato all’inizio, la forza di questo software non è solo la sua potenzialità e utilità ma anche la sua enorme semplicità d’uso. Di fatto, bastano solo pochi passaggi per far si che le chat, le foto, i video o una combinazione di questi (di nuovo, grazie al trasferimento selettivo) vengano passate da uno smartphone a un altro. Qui di seguito vi proponiamo la semplice guida su come trasferire WhatsApp da Android a iPhone:

Avvia il dr.fone toolkit (sia su computer che sullo smartphone) e vai al modulo “Ripristina App Sociale”. Dal pannello di sinistra, vai alla colonna di WhatsApp e seleziona “Trasferisci Messaggi WhatsApp”. Collega entrambi i dispositivi al sistema. Per avviare il processo, fai clic sul tasto “Trasferisci”. Accetta i messaggi di avviso che informano dell’eliminazione dei dati WhatsApp esistenti sul dispositivo di destinazione. Il processo di trasferimento di WhatsApp verrà avviato (il tempo necessario dipende dal numero di chat e dal numero di media che si vuole trasferire). Successivamente, vai al tuo dispositivo Android, avvia WhatsApp e ripristina il backup.

Backup WhatsApp con dr. fone

Nel caso in cui non voleste trasferire WhatsApp da Android a iPhone ma vorreste solo metterli al sicuro, i passaggi da seguire con il software di dr. fone sono i seguenti:

Per iniziare, avvia dr.fone – Trasferimento WhatsApp e seleziona Backup Messaggi WhatsApp. Collega il tuo iPhone e affidati al computer. Per fare il backup delle chat di WhatsApp per iPhone, fai clic sul tasto “Backup”. Non appena l’applicazione completerà la procedura, riceverai una notifica. Da qui, puoi scegliere di visualizzare il backup.

Non solo WhatsApp

Come detto all’inizio, WhatsApp è il servizio di messaggistica più usato in Italia ma sicuramente non è l’unico. Su Android e su iPhone esistono decine e decine di servizi che vengono utilizzati ogni giorno per comunicare da milioni di persone. E fortunatamente dr. fone ci viene in aiuto anche in questo caso.

Oltre alle funzionalità legate al trasferimento WhatsApp, dr.fone consente di fare il backup di tutta la cronologia chat di LINE/Kik/Viber/WeChat, comprese le chat personali e le chat di gruppo; la cronologia chat di testo, voce e video; immagini e adesivi, ecc.

Tra l’altro, è possibile vedere in anteprima il file di backup LINE/Kik/Viber/WeChat e ripristinare la cronologia chat o anche esportare selettivamente qualsiasi elemento su computer in maniera estremamente semplice.

Quanto costa e come scaricare dr. fone Trasferimento WhatsApp

La grande utilità del software va di pari passo anche con il prezzo a cui è disponibile. Nel caso foste interessati, il listino di dr. fone Trasferimento WhatsApp prevede (il costo è indipendente dalla versione Windows o Mac):

19,99 euro per 1 anno di licenza su 1-5 dispositivi mobile e 1 PC/Mac

per 1 anno di licenza su 1-5 dispositivi mobile e 1 PC/Mac 29,99 euro una tantum (licenza a vita) su 1-5 dispositivi mobile e 1 PC/Mac

(licenza a vita) su 1-5 dispositivi mobile e 1 PC/Mac Licenza Business per coloro hanno bisogno di distribuire il software su un numero maggiore di dispositivi.

Per scaricare il software, vi basterà cliccare su uno dei due link sottostanti: