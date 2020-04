Gaming Revolution: come si sta evolvendo il mondo dei giochi online tra streaming e nuove piattaforme

“Non hai più bisogno di acquistare un hardware costoso. Con Stadia puoi giocare con una risoluzione fino a 4K e 60 FPS2 sulla TV3, senza dover perdere tempo con download o aggiornamenti durante il gioco. Inoltre, puoi portare i tuoi giochi preferiti con te sul tuo laptop, tablet o telefono”.

Così si presenta ufficialmente Stadia, anzi, Stadia Premier Edition. E chi ha dimestichezza con il lessico dei video giochi capisce immediatamente la novità della proposta.

C’è poi Twitch.tv, una piattaforma di live streaming di proprietà di Amazon.com che è stata lanciata il 6 giugno 2011 come spin-off della piattaforma di streaming generico Justin.tv. Il sito consente principalmente lo streaming di videogiochi, ed è leader del settore nelle trasmissioni di eventi e competizioni eSports.

Curiosità in merito Twitch: la popolarità della piattaforma ha portato anche alcuni esponenti della politica a sfruttarla per trasmettere comizi, interviste e approfondimenti: uno dei primi è stato il senatore degli Stati Uniti Bernie Sanders e, diverso tempo dopo, anche il Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump ha deciso di aprire un canale Twitch.

Vi è un’altra piattaforma che, stando ai rumors, ha accolto alcuni vip del gaming come lo streamer Ninja, che era fra le persone più importanti di Twitch; e nell’ottobre 2019 anche shroud, ex videogiocatore professionista di Counter-Strike: Global Offensive abbandonò Twitch per passare a Mixer.

Ma vediamo come si sintetizza Mixer in una manciata di parole: “(quel luogo virtuale dove) autori e spettatori si incontrano in modo nuovo”.

Inoltre adesso, con la Stagione 2, ci sono modi più potenti per mettere in contatto giocatori e spettatori, farli collaborare e festeggiare insieme. Stagione che prevede tanti altri grandi miglioramenti. Ma cosa si può fare esattamente su questa piattaforma: votare su dialoghi e decisioni, aiutare o mettere alla prova gli autori di contenuti nelle loro partite e perfino creare mob in Minecraft.

Ma le piattaforme di gioco in streaming non sono finite, molto diffuse e con un alto tasso di gradimento, inoltre di più facile accesso e che non richiedono una competence da nerd sono quelle delle slot online. Che propongono un’ampia offerta non solo di slot di tutti i tipi, tra progressive, reali e gratuite, ma anche tantissimi temi diversi. E cos’è un tema per slot-machine? Il tema per le slot è l’insieme dell’aspetto grafico, i simboli, l’ambientazione e la storia che sta dietro al gioco stesso. E non in ultime le sezioni dedicate ai Casinò live che permettono di giocare in diretta dal vivo sfidando veri croupier come accade nelle sale da gioco fisiche. Parliamo di piattaforme che sono tutte certificate AAMS, assolutamente quindi legali, che garantiscono sicurezza e trasparenza ai giocatori.

Così è cambiato il mondo dei gamer anzi, usiamo il termine più in voga, degli streamer, che non si accontentano più solo dell’effetto live ma esigono esperienze di gioco sempre più immersive, interattive e… inattese.