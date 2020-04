Netflix si aggiorna introducendo la funzione più richiesta da chi condivide l’abbonamento

Gli sviluppatori di Netflix hanno appena rilasciato un aggiornamento generale al servizio che permette di offrire agli utenti più controlli su chi può accedere ai vari profili che vengono creati grazie all’uso di un PIN.

La maggior parte di queste aggiunte ha lo scopo di personalizzare l’esperienza visiva per i bambini, ma per coloro che condividono un singolo account, questa novità consentirà a ognuno di proteggere il proprio profilo ed evitare che gli altri interferiscano con le visualizzazioni (e quindi con i consigli forniti dal servizio), per non parlare del fatto di evitare a chiunque di guardare la cronologia di visualizzazione.

In precedenza, gli abbonati potevano limitare l’accesso a programmi e film specifici, nonché titoli con determinati livelli di maturità a livello dell’intero account tramite l’inserimento del PIN. Ora, anche i titolari dei singoli profili su Netflix possono limitare l’accesso al proprio spazio (o a quello dei figli ad esempio) tramite PIN. Ciò consente ai genitori di controllare meglio le abitudini di osservazione dei propri figli e mantiene tutti nella propria corsia su un account condiviso.

I titolari degli account possono inoltre vietare la ricerca di titoli specifici e contenuti per adulti su determinati profili e anche disattivare la riproduzione automatica per i profili dei bambini.

Come detto in precedenza, si tratta di un aggiornamento a livello generale per Netflix, per cui non abbiamo alcuna versione speciale di app da farvi scaricare. Ciò non toglie che vi consigliamo di recarvi sul Play Store e scaricare l’ultima versione messa a disposizione.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che Netflix fa parte di quel club di servizi di streaming che ha ridotto la qualità degli streaming per non sovraccaricare troppo i propri sistemi in questo periodo di pandemia.

