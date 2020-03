ZTE Axon 11 5G ufficiale: medio gamma che strizza l’occhio alla fascia premium

Nonostante non sia fra i più popolari produttori di smartphone qui in Italia o anche in Europa, ZTE sta riscontrando grande successo in Asia con la sua politica di super smartphone dal costo relativamente basso. Ultima aggiunta al suo catalogo è ZTE Axon 11 5G, modello di fascia medio alta che però strizza fortemente l’occhio alla fascia premium.

Display 6.47 pollici curvo 3D AMOLED

19.5:9 FHD+ (2340×1080), contrasto 100.000:1

90Hz refresh rate

Notch a goccia SoC Qualcomm Snapdragon 765G con Adreno 620 CPU 1x Kryo 475 (ARM Cortex-A76-based) Prime core @2.4GHz

1x Kryo 475 (ARM Cortex-A76-based) Performance core @2.2GHz

6x (ARM Cortex-A55-based) Efficiency cores @1.8GHz RAM e Storage 6GB RAM + 128GB

8GB + 128GB

8GB + 256GB Batteria 4,000 mAh con supporto alla Qualcomm Quick Charge 4 e alla ricarica wireless Qi Porte USB Type-C

No jack audio Fotocamera posteriori 64MP, f/1.89

8MP, 120° wide-angle

2MP macro

2MP depth Fotocamera anteriore 20MP, f/2.0 Connettività Dual SIM, 5G, WiFi ac, Bluetooth 5, GPS/GLONASS/Beidou/Galileo Biometria Sensore di impronte ottico sotto il display Sistema operativo MiFavor 10 basato su Android 10

ZTE Axon 11 5G conserva alcuni degli aspetti distintivi del marchio Axon, come le discrete specifiche del display, la fotocamera e altre funzionalità. Ciò che rimane fuori è il SoC di punta. Invece di optare per il top gamma Qualcomm Snapdragon 865 con un modem 5G separato, ZTE ha deciso di scegliere lo Snapdragon 765G con modem 5G integrato.

Tale decisione è probabilmente stata fatta per abbassare il prezzo di vendita finale che, in effetti, riflette l’appartenenza alla fascia medio alta. ZTE Axon 11 5G sarà disponibile in Cina per CNY 2698 (circa 360 euro) per la variante 6GB + 128GB, CNY 2998 (circa 399 euro) per la variante 8GB + 128GB e CNY 3398 (circa 450 euro) per la variante 8GB + 256GB.

