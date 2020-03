Huawei P40 e P40 Pro non hanno più segreti: specifiche e prezzi

Huawei si sta preparando a lanciare la sua prossima serie di smartphone top di gamma Huawei P40 attraverso un evento “trasmesso solo online” il 26 marzo 2020. Siamo a pochi giorni dal lancio e, nella maniera tipica dei lanci di prodotti, abbiamo già una buona idea di cosa aspettarci dall’evento. Huawei salirà sul palco per annunciare almeno tre smartphone: Huawei P40, P40 Pro e P40 Pro Premium Edition.

Huawei P40

Proprio come avviene per i più importanti smartphone dell’anno, la maggior parte delle specifiche dei dispositivi sono state fatte trapelare in rete.

Stando a quanto abbiamo appreso, si prevede che Huawei P40 sia dotato di un display da 6,1″ con un ampio foro nel display per ospitare due fotocamere.

La configurazione della fotocamera posteriore comprenderà sensori “Leica Ultra Vision” da 50MP, 16MP e 8MP. Uno di questi sensori sarebbe una teleobiettivo, poiché le specifiche indicano il supporto per uno zoom digitale fino a 30x. C’è anche il “Huawei XD Fusion Engine for Pictures”, che suona come un chip di elaborazione per le immagini.

A completare la scheda troviamo una batteria da 3.800 mAh con supporto alla ricarica rapida e wireless, il SoC Kirin 990 con supporto 5G e una configurazione di 8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna.

Huawei P40 Pro

Passando a Huawei P40 Pro, verrà fornito con un display da 6,58″ che dovrebbe essere curvato su tutti e quattro i bordi. Oltre a ciò, l’unica vera differenza la troviamo nel comparto fotografico composto da obiettivi Leica Ultra Vision e comprenderà un sensore da 50 MP, 40 MP, 12 MP e un sensore ToF.

Come è visibile, uno dei sensori sarà una fotocamera con zoom periscopico, capace di zoom SuperSensing 50X con stabilizzazione ottica. Su questo telefono sarà presente anche Huawei XD Fusion Engine for Pictures. La fotocamera frontale comprende un sensore da 32 MP e un sensore di profondità.

A completare il quadro di Huawei P40 Pro troviamo una batteria da 4.200 mAh con supporto per la ricarica cablata da 40W, SoC Kirin 990 e una configurazione di memoria simile a P40.

Huawei P40 PE

La versione “Premium Edition” dello smartphone avrà praticamente le stesse specifiche tecniche della variante Pro con la sola aggiunta di una quinta fotocamera posteriore da 40 MP con obiettivo ultra grandangolare.

Prezzi e disponibilità

La disponibilità iniziale dovrebbe essere esclusivamente in Cina con il seguente listino prezzi:

P40

8 GB + 64 GB: 3988 yuan ($ 568)

8 GB + 128 GB: 4288 yuan ($ 611)

8 GB + 256 GB : 4788 yuan ($ 682).

P40 Pro

8 GB + 128 GB: 5488 yuan ($ 782)

8 GB + 256 GB: 5988 yuan ($ 853)

8 GB + 512 GB: 6788 yuan ($ 967)

