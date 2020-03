Samsung rilascia Android 10 e la OneUI 2.0 per Galaxy A40, Galaxy A80 e Galaxy A7 (2018)

Gli sviluppatori di Samsung hanno provveduto ad avviare il roll out dell’aggiornamento ad Android 10 (e contestualmente alla OneUI 2.0) per tre nuovi smartphone. Stiamo parlando di Samsung Galaxy A40, Galaxy A80 e Galaxy A7 (2018).

Aggiornamento Samsung ad Android 10

Samsung Galaxy A7 (2018)

È un dato di fatto, due diverse varianti del Galaxy A7 (2018) hanno raccolto contemporaneamente l’aggiornamento di Android 10. Mentre gli utenti indiani che trasportano il telefono con il numero di modello SM-A750F vengono accolti con la versione software A750FXXU4CTBC, il modello SM-A750G a Panama ha ricevuto l’aggiornamento con il numero di build A750GUBU5CTC1. Quest’ultimo contiene anche un bootloader aggiornato (v5 da v4), che è stato reso necessario per proibire i tentativi di downgrade ad Android Pie. La patch di sicurezza risulta essere quella di marzo 2020 per entrambi i modelli.

Samsung Galaxy A80

Parlando del Galaxy A80, è la variante europea SM-A805F protagonista dell’aggiornamento OTA. Il nuovo firmware è in fase di rilascio attualmente in Francia ed è etichettato come A805FXXU4BTC3 e porta la patch di sicurezza di febbraio 2020. La versione del bootloader, tuttavia, rimane la stessa del precedente firmware basato su Android Pie.

Samsung Galaxy A40

A differenza dei due modelli precedenti, il lancio dell’aggiornamento alla One UI 2.0 e Android 10 per Galaxy A40 è abbastanza diffuso. Siamo in grado di individuare più build regionali basate su Android 10 per le varianti SM-A405FM / N e l’OTA dovrebbe essere disponibile già anche in Italia. I rispettivi numeri di build sono A405FMPUU3BTC1 e A405FNXXU3BTB8 mentre le patch di sicurezza sono quelle di marzo 2020.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che in questi giorni Nokia ha posticipato il rilascio dell’aggiornamento ad Android 10 per alcuni suoi smartphone a causa della pandemia di COVID-19.

VIA