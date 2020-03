Amazon Prime Video si aggiorna permettendo di selezionare la qualità di streaming su Chromecast

Gli sviluppatori di Amazon hanno rilasciato un nuovo aggiornamento per quanto riguarda l’applicazione Android di Amazon Prime Video facendola arrivare alla versione 3.0.264. La novità principale riguarda la riproduzione video su Chromecast.

L’app per Android ha aggiunto il supporto per lo streaming su Chromecast a metà dello scorso anno, ma non ha avuto mai alcuna impostazione per gestire la qualità dello streaming su tale piattaforma. Ora, con la versione 3.0.264 disponibile su Google Play Store, è possibile selezionare vari parametri per gestire l’utilizzo dei dati di Google Cast nelle impostazioni dell’app.

Prima della versione 3.0.264, gli utenti potevano selezionare solo la qualità di streaming sul dispositivo o la qualità di download. Per lo streaming o i download sul dispositivo, gli utenti possono scegliere tra “migliore” (1,82 GB / ora), “migliore” (0,77 GB / ora), “buono” (0,27 GB / ora) o “risparmio dati” (0,14 GB / hr).

Con l’ultima versione di Amazon Prime Video, gli utenti possono scegliere di trasmettere video ai Chromecast utilizzando le modalità “illimitato”, “bilanciato” (1,80 GB / ora) o “Risparmio dati”.

Al fine di fornire la migliore qualità video, Amazon Prime Video prova a trasmettere in streaming sul tuo Chromecast alla massima risoluzione e velocità in possibili, ma se l’accesso alla rete Internet non prevede un piano dati illimitato, potreste voler ridurre la qualità dello streaming per ridurre l’utilizzo dei dati.

La descrizione della funzione indica che le modifiche alla modalità di utilizzo dei dati si rifletteranno nel flusso video attualmente in riproduzione entro pochi minuti.

Nel caso non aveste ancora ricevuto la notifica di aggiornamento sul vostro smartphone, vi basterà cliccare sul nostro link sottostante che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata del Play Store.

Amazon Prime Video | Download

