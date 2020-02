Samsung Galaxy S8 e Note 8 non verranno aggiornati ad Android 10

Nonostante il fatto che i rappresentanti dell’assistenza Samsung abbiano dichiarato numerose volte in passato che il Galaxy S8 e il Galaxy Note 8 sarebbero stati aggiornati ad Android 10, la società sudcoreana ha infine confermato che questi due ex top di gamma non riceveranno alcun nuovo aggiornamento del sistema operativo oltre Android 9 Pie.

Quel che è peggio è che, vista la finestra di 24 mesi ormai trascorsa dal loro lancio, non avremmo sperato di avere l’aggiornamento ad Android 10 su questi modelli se non fosse stato per le informazioni confuse diffuse da alcuni responsabili marketing di Samsung.

È triste che nessuno di questi smartphone riceverà un altro aggiornamento del sistema operativo Android, ma non è inaspettato considerando che sono stati lanciati sul mercato tre anni fa.

La redazione di SamMobile riferisce che Samsung ha confermato che Galaxy S8 e Note 8 non riceveranno Android 10 e la One UI 2.0. Naturalmente, entrambi continueranno a ricevere aggiornamenti sulla sicurezza, ma non ci aspettiamo nulla di sensazionale da questi modelli particolari.

Probabilmente ci sono ancora molte persone che usano ancora uno dei due smartphone (visto che il ciclo di rinnovamento è passato a ben oltre i 30 mesi) che, nel caso volessero usufruire delle novità di Android 10, dovrebbero passare a un nuovo smartphone.

Chiaramente il nostro consiglio è quello di rimanere ancora con il vostro smartphone fino a quando funziona in maniera egregia e, nonostante i tre anni di vita, sia Galaxy S8 che Galaxy Note 8 non hanno nulla da invidiare ai modelli più recenti in termini di fluidità di sistema.

Infine, vi ricordiamo che per avere a disposizione Android 10 su tali smartphone Samsung, è sempre aperta la soluzione che porta al modding.

VIA FONTE