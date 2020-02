HTC Wildfire R70 ufficiale: nuovo base gamma con microUSB e tripla fotocamera

Nonostante il mercato VR rimanga una sua priorità, HTC non è ancora scomparsa del tutto nel settore smartphone e, qualche giorno fa, vi abbiamo comunicato le sue intenzioni di entrare nel club dei produttori che nel 2020 lancerà uno smartphone 5G. Prima però di fare tale passo, il colosso taiwanese ha voluto “scaldare l’ambiente” lanciando il nuovo HTC Wildfire R70.

HTC Wildfire R70 è uno smartphone di fascia bassa che porta con se alcune caratteristiche tecniche “di vecchia data”. Di fatto, è un dispositivo pensato per essere prima di tutto funzionale e accessibile a tutti.

Specifiche HTC Wildfire R70 Dimensioni e peso 163.2 x 77.8 x 8.9 mm

186 g Display 6.53 pollici HD+ IPS LCD

1560×720 pixels

19.5:9 aspect ratio SoC MediaTek Helio P23: 8x ARM Cortex-A53 cores clocked at 2.0GHz

Mali-G72MP1 GPU RAM & Storage 2GB/32GB

microSD card slot Batteria 4,000mAh

Ricarica 5V/2A (10W) Sensore di impronte Capacitivo e montato sulla scocca posteriore Fotocamera posteriore 16M, 1.4-micron, f/1.7, 6P lens

2MP macro, f/2.4

2MP sensore di profondità, f/2.4 Fotocamera anteriore 8MP, f/2.0, registrazione video in 1080p Audio jack audio da 3.5mm Connettività LTE Cat.6 (downlink fino a 300 Mbps e uplink fino a 50Mbps)

FDD-LTE: Band1/3/5/7/8

FDD-LTE: B1/B3/B5/B8, TDD-LTE: B40 / B41

3G: 900/2100 MHz

2G: 900/1800 MHz Connettività Wi-Fi b/g/n

Bluetooth 4.2

GPS con supporto Galileo e GLONASS

microUSB

Dual nano-SIM con supporto Dual LTE Sistema operativo Android 9

HTC non ha rivelato alcun dettaglio relativo alla disponibilità effettiva dello smartphone o ai prezzi (non ci aspettiamo una cifra superiore ai 99 euro). Tra l’altro, sappiamo solo che sarà inizialmente disponibile in India e in Thailandia, con un’espansione internazionale solo successiva.

