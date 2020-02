Netflix aggiorna la UI su Chromecast mostrando raccomandazioni e anteprime

La Chromecast di Google ha avuto un enorme successo sul mercato per la sua splendida combinazione fra economicità (la si trova a 39 euro) e semplicità di utilizzo. Invece di usare un classico telecomando e scorrere fra la UI del sistema operativo, il dongle di Google lo si controlla solo con lo smartphone. Netflix è stato uno dei primi servizi a diventare compatibili con la Chromecast e, con l’ultimo aggiornamento appena rilasciato, ha aggiunto un qualcosa di più interessante alla sua schermata principale.

La schermata “Pronto per la trasmissione” che viene mostrata una volta connessa l’app Netflix alla Chromecast ha un aspetto notevolmente aggiornato. Invece di mostrare semplicemente il logo dell’azienda mentre si cercano contenuti da trasmettere dall’app per smartphone, ora Netflix promuove attivamente i suoi contenuti.

In attesa che venga scelto il contenuto da guardare, sulla schermata della Chromecast verrà ora visualizzata una selezione rotante di immagini fisse e descrizioni di accompagnamento. Conoscendo Netflix, il contenuto è probabilmente personalizzato in base a ciò che pensa che potreste voler guardare. Ma non è tutto.

Anche la schermata di caricamento potrebbe essere stata leggermente modificata. Anche se non abbiamo un annuncio ufficiale, i titoli sembrano un po’ più grandi e marcati.

Anche la funzione “Prossimo Episodio” ha un aspetto leggermente ottimizzato. La notifica “Prossimo episodio” che ricevete quando ci si sta avvicinando alla fine di un episodio è anche un po’ più grande e marcata.

Come detto, Netflix non ha fatto alcun annuncio ufficiale su questo cambiamento, per cui non sappiamo se dipende da un aggiornamento lato server, se è necessaria l’ultima versione dell’app Android o magari una combinazione dei due.

