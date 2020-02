Android 11 potrebbe trasformare il menu di spegnimento in un hub per la smart home

La prima Developer Preview di Android 11 è stata rilasciata ufficialmente e non è passato molto perché venissero scoperte tutte le principali novità introdotte rispetto ad Android 10. In ambito smart home una delle più interessanti riguarda il menu di spegnimento degli smartphone.

In Android 11, sono emerse prove che Google potrebbe finalmente aggiungere un rapido accesso al portafoglio di Google Pay nel menu di accensione accessibile attraverso la pressione prolungata del tasto fisico, ma sembra che la società abbia molto di più in serbo per questa funzione di sistema.

I ricercatori di XDA Developers hanno scoperto che il menu potrebbe essere trasformato in un centro di controllo per l’automazione domestica, permettendo di gestire facilmente elettrodomestici intelligenti in casa.

In questo momento, l’interfaccia di controllo della smart home è in fase di sviluppo. Quando è attivato, i normali pulsanti del menu di accensione (spegnimento, riavvio, screenshot, emergenza) vengono spostati nella parte superiore dello schermo, accompagnati da un’icona “Home” appena leggibile su di essi che probabilmente non è nel posto giusto ancora.

Il resto del menu rimane completamente vuoto, lasciando molto spazio per la visualizzazione di potenziali controlli correlati a Home. Ulteriori ricerche dello sviluppatore di app Kieron Quinn hanno portato a un’API con un elenco di elettrodomestici compatibili che possono essere controllati tramite il nuovo menu.

Quinn è anche riuscito a sviluppare un’app rudimentale che si collega a questa API, mostrando termini come “lampadina” (l’immagine di destra), anche se toccandolo attualmente si blocca il sistema (in fondo si tratta ancora della primissima versione per sviluppatori del nuovo sistema operativo).

Insomma, sembra proprio che il menu di spegnimento, fino ad ora abbastanza scarno, con Android 11 si arricchirà di due nuove funzioni molto interessanti.

VIA FONTE