GWENT: The Witcher Card Game in arrivo il 24 marzo | Pre-registrazione

Sviluppato da CD PROJEKT S.A., il nuovo gioco di carte GWENT: The Witcher Card Game arriverà ufficialmente sul Play Store di Google il prossimo 24 marzo. Nel frattempo, sono state aperte le pre-registrazioni per coloro sono interessati.

Al cuore di questo nuovo titolo c’è un sistema free to play (con molto probabilmente la presenza di acquisti in-app): “Un sistema di progressione equilibrato e divertente trasforma lo sforzo di creare una collezione di carte competitiva in piacere allo stato puro. Gioca a GWENT, senza fronzoli“.

Stando a quanto indicato dagli sviluppatori, per imparare a giocare servono solo 5 minuti (sicuramente ci sarà un tutorial all’inizio del gioco): “Schiera le carte su due file strategiche, quella del combattimento corpo a corpo e quella del combattimento a distanza. Ottieni più punti dell’avversario per vincere un round. Vinci due round su tre per vincere la partita“.

Nonostante poi si tratti di un gioco statico con le carte, la grafica p stata curata nei minimi dettagli: “La stupenda grafica disegnata a mano arricchita da accattivanti effetti speciali infonde vita in ogni carta, scontro e campo di battaglia, rendendo GWENT non solo divertente da giocare, ma anche bello da vedere.”

Nel caso foste interessati a pre-registrarvi sul Play Store per essere fra i primi a poter scaricare GWENT: The Witcher Card Game il 24 marzo prossimo, vi basterà cliccare sul nostro link sottostante che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata del Play Store.

GWENT: The Witcher Card Game | Link

